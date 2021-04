Éveils - Juliette Mancini - la chronique BD

Résumé : Juliette Mancini relate divers évènements de sa vie qui la conduisent à s’interroger sur son être philosophique, entendu en tant que personne dans sa sensibilité intime.

Après le très beau De la chevalerie, Juliette Mancini, cofondatrice de la revue Bien Monsieur ! dont nous louions la dernière livraison ici, propose un livre très personnel, poignant, revenant sur quelques instants de vie ont forgé son individualité. Elle nous convie ainsi à un voyage existentiel à l’image de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Mais alors que l’écrivain examine son rapport à l’écriture, les divers évènements qui l’ont conduit à rédiger cette œuvre magistrale, la dessinatrice sonde davantage ce qui l’a modelé en tant que femme. Comme l’annonce le pluriel du titre, les éveils seront multiples et l’amènent à réfléchir sur son rapport au monde : à l’univers familial (et donc l’individu en tant que sédimentation des diverses histoires qui ont traversée l’arbre généalogique), à l’être social (quelle place occuper dans une société profondément misogyne qui provoque résistances, incompréhensions et souffrances) ou encore le monde géopolitique (comment se situer face à des bouleversements qui nous dépassent). Cette quête ontologique est menée au rythme des fragments de souvenirs qui, par le traumatisme qu’ils ont engendré, ont constitué autant de prises de consciences. L’auteur sonde sa mémoire en y extrayant des sentiments et des impressions profondément ancrés et, en les exposant, en les triturant, en prenant la distance nécessaire à leur dramatisation, pose un regard analytique empli d’une émotion palpable et d’une sagesse désarmante. Différents éveils malheureux se trouvent condensés dans ces pages et leur accumulation esquisse une forme d’essentialisme. Ainsi, si l’on avait pu découvrir diverses parties de l’ouvrage dans des publications collectives telles que la revue Nicole par exemple, et si ces pages dénotaient déjà pour leurs qualités intrinsèques, leur association dans ce livre les charge d’une puissance supplémentaire, d’une vision élargie qui dessine la richesse et la force de l’entreprise réalisée.

À travers cette autobiographie, Juliette Mancini livre, presque à son corps défendant (même si cet objectif est tout à fait assumé et prégnant), une véritable œuvre féministe. En effet, de nombreuses réminiscences retracent différents malaises face à des situations malheureusement quotidiennes, banales, où l’autrice eut à subir des gestes, paroles ou pressions misogynes. Le féminisme qu’elle déploie dans ce livre n’est donc pas tant de revendication, mais un féminisme sensible, intime, profondément politique par ce qu’il retranscrit, à l’image du King Kong théorie de Virginie Despentes. Son regard de femme met à nu le patriarcat ordinaire dans lequel elle a vécu, et dans lequel nous vivons tous et qui inonde notre quotidien. Elle égrène les situations saisissantes et terribles (l’adjectif est faible, « gerbant » arrive en première position mais il est plus compliqué à placer dans une chronique) par leur authenticité. Pour autant, elle témoigne d’une très grande délicatesse. Elle développe une écriture sobre, d’une très grande subtilité, faite de peu de mots. Reposant beaucoup sur la cadence d’une écriture fragmentée caractéristique de la bande dessinée, l’autrice exprime des sentiments et émotions complexes avec une étonnante simplicité, une forme d’économie qui amène à une grande précision. Avec ce dépouillement, qui s’assimile à une sincérité élémentaire, Juliette Mancini implique chaque lecteur dans ses questionnements mais aussi dans cette vision du monde. Plus encore, ce parcours philosophique touche à une forme d’universalité, et nous interroge sur ce qui nous façonne, nous grandit, les actions qui nous sculptent, les vérités qui nous brisent, les sutures que l’on s’invente pour amoindrir les blessures, ou encore les stratagèmes mis en place pour les esquiver.

Avec cette œuvre puissante, la dessinatrice développe une écriture graphique stimulante et exaltante par son inventivité permanente. Utilisant une gamme chromatique restreinte ainsi qu’un même outil, le crayon de couleur, elle ne cesse d’expérimenter les possibilités offertes par l’image pour représenter des concepts difficiles en les parant d’une évidence visuelle. Chaque anecdote devient le lieu d’une expérience graphique, d’un jeu autour du dessin et de l’exploration de son expressivité. La ligne se fait sensible, vibrante et manifeste autant d’émotions qu’en énoncent les formes qu’elle dessine. La trace signifie autant par son immanente poésie que par les figures qu’elle donne à voir. Chaque case est un émerveillement : la dessinatrice varie les jeux de transparences, les rapports de couleurs ou encore les niveaux de dessin. Elle nous entraine dans un ballet graphique d’une grande fraîcheur qui fascine et donne corps à cette introspection avec une belle élégance.

Eveils est un livre d’une profonde sensibilité et d’une grande intelligence, éblouissant visuellement, qui interroge notre rapport au monde à travers un regard de femme : un album essentiel, beau, utile, indispensable.