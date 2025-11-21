Fantaisie Lyrique. Dans les coulisses de l’Opéra de Paris – Dorothée de Monfreid – la chronique BD

À la découverte de l’opéra de Paris et de la fantaisie lyrique L’enfant et les sortilèges , imaginée par Ravel et Colette. Une immersion sensible dans le monde l’Opéra dessinée par Dorothée de Monfreid !

Résumé : Quand elle était plus jeune, Dorothée de Monfreid aimait écouter {L’enfant et les sortilèges}. Devenue une autrice de bande dessinée expérimentée, elle a envie de travailler sur cette œuvre musicale née de l’imagination et la malice de deux artistes du début du XXe siècle : Colette et Ravel. Peu de temps après s’être lancée dans son nouveau projet créatif, elle apprend que cette pièce est jouée à l’Opéra Garnier. Bien évidemment, elle s’empresse d’acheter une place pour la représentation qui doit avoir lieu quelques mois plus tard. En partageant son idée avec son éditeur, qui n’est autre que Mathieu Sapin, elle obtient l’opportunité de réaliser une bande dessinée de reportage sur les répétitions de cette œuvre. Elle découvre ainsi avec émerveillement les coulisses l’Opéra Bastille, où s’élaborent les premiers préparatifs, ainsi que celles de l’Opéra Garnier, où se tiennent les ultimes répétitions avant la représentation.

Critique : Fantaisie Lyrique est un album bien construit, au rythme soutenu et au discours riche d’anecdotes et d’émotions. Il est bâti sur deux temporalités qui s’entremêlent avec fluidité. La première s’ancre au début du siècle dernier, à la genèse de la pièce L’Enfant et les sortilèges et la seconde se déroule au présent, aux alentours de 2023.

Dorothée de Monfreid ouvre son album par une mise en scène d’elle-même. Au détour d’une vitrine d’antiquaire, elle aperçoit côte à côte un ouvrage de Colette et le disque de L’Enfant et les sortilèges, une des deux fantaisies lyriques composées par Maurice Ravel. Cette rencontre la renvoie à son enfance, où cette œuvre musicale figurait parmi ses disques favoris.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Dorothée de Monfreid / Dargaud

Une pleine page reproduit ensuite la jaquette de ce fameux disque, une illustration foisonnante de désordre. Nous faisons ensuite un premier saut dans le passé, à l’automne 1913. Jacques Rouché, récemment nommé à la tête de l’Opéra de Paris, propose à Colette d’écrire un livret. Séduite, l’autrice compose une féerie fantastique dédiée à sa jeune fille. Le choix du compositeur se relève délicat et c’est finalement Ravel qui accepte le projet. Débute alors entre l’écrivaine-journaliste et musicien-compositeur, un dialogue créatif d’où ressort des propositions à la fois créatives, audacieuses et fantaisistes. Leur dialogue donne naissance à une œuvre hybride mêlant différents ragtime, valse, et même un duo miaulé !

Pour retracer la genèse de cette œuvre, Dorothée de Monfreid s’appuie sur une solide bibliographie présentée à la fin de l’ouvrage. Elle parvient à rendre vivants les échanges entre Ravel et Colette, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés autrement que par lettres. En retraçant leur collaboration créative et sans alourdir le propos, l’autrice parvient à éclairer leurs parcours artistiques et des facettes plus intimes de ces deux personnalités. C’est tout à fait passionnant.

En parallèle de ce récit, Dorothée de Monfreid nous entraîne dans les coulisses de l’Opéra National de Paris qui réunit en fait l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille au sein d’une même direction. Il y a de quoi être impressionnée par ces deux grands établissements. Avec l’autrice, nous pénétrons dans le dédale de couloirs, ateliers, réserves de costumes et de décors, mais aussi les différents espaces de répétition et de représentation. Derrière les murs, nous découvrons une multitude de métiers engagés dans la préparation d’une représentation d’opéra : chanteurs, musiciens, costumiers, maquilleurs, techniciens et régisseurs. Une vraie fourmilière qui suscitera probablement la curiosité des lecteurs familiers ou non de l’Opéra. Carnet de croquis à la main, appareil photo de l’autre, elle tente de saisir tout ce qu’elle observe… Avec elle, nous assistons à l’essayage des costumes, aux premiers essais de chants et aux différentes répétitions musicales.

Dans une mise en page non-monotone, Dorothée de Monfreid se met plusieurs fois en scène dans sa bande dessinée, partageant ainsi son expérience sensible, intellectuelle et corporelle de l’Univers de l’Opéra. Les enchaînements graphiques, souvent courbes, donnent du liant et rythme à la narration. Elle nous emporte dans un tourbillon musical et sensible. Au centre de son récit, une matrice émotionnelle : les souvenirs d’enfance. Ils resurgissent souvent au fil des pages et se mélangent aux émotions ressenties par l’autrice devant la majesté des lieux et les facéties de cette fantaisie lyrique. Son album revêt une dimension documentaire incontestable, mais il est aussi le partage d’une expérience sensible et émouvante. L’autrice est fascinée par la multitude de talents qu’elle rencontre, elle s’émeut à l’écoute de mélodies qui se peaufinent au fur et à mesure des répétitions. Elle est subjuguée par les métamorphoses des corps rendues possible par les costumes et maquillage. Elle ose même parler d’extase à un moment de son récit.

L’autrice propose d’ingénieuses combines graphiques pour mêler à la fois les deux dimensions et temporalités de son récit et entrelacer la musique et les chants. Son style graphique oscille entre croquis spontanés et des dessins plus travaillés. Certains peuvent parfois être touffus et très crayonnés, comme lorsqu’il s’agit de représenter les bâtis ou un chœur de chanteurs. D’autres dessins sont au contraire très légers et apparaissent au moment de capter la subtilité d’un jeu de scène lors d’une répétition. Certaines cases rappellent le style de Sempé. Un trait fin et une simple touche de couleur apportant une vivacité à l’ensemble. L’album est réalisé en quadrichromie. La couleur est souvent présente, mais demeure cependant discrète.

Publié sous le label Charivari de Dargaud, dirigé par Pauline Mermet, Fantaisie Lyrique trouve aussi parfaitement sa place dans la collection « Embarqué » de Mathieu Sapin.

Embarqué·e ou carrément envoûté·e par cet album ? À chacun de s’en faire une idée en découvrant l’album !