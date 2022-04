Faut faire le million - Gilles Rochier - la chronique BD

Résumé : Gilles Rochier attend quelqu’un dans la rue avec l’un de ses amis, puis en a marre d’être dehors. Il parle du Loto et de ce que les uns et les autres feraient s’ils gagnaient « le million ». Il marche seul, souhaitant éviter la moindre connaissance. Il discute, s’engueule, joue… et pense régulièrement au cadavre retrouvé dans une poubelle. Il vit dans sa banlieue, en livre des nouvelles et en donne le pouls.

Gilles Rochier / 6 Pieds Sous Terre

Au fil de ses bandes dessinées, Gilles Rochier élabore une œuvre unique, structurée notamment par des albums d’autofiction dans lesquels il tient le rôle principal, étant à la fois acteur, observateur et commentateur. Il y incarne l’ami ou le père exaspéré, bougon, de mauvaise foi, lucide, côtoyant les coups bas comme la solidarité… Avant tout, il est celui qui introduit le lecteur dans la rue, les transports en commun, le quartier, ses immeubles, ses appartements, ses bistrots et ses commerces. Il fait office de guide en des lieux où la bande dessinée s’aventure rarement du point de vue de l’habitant. Il a ainsi une posture rare.

Gilles Rochier / 6 Pieds Sous Terre

Il en va de même de son talent. Comme peu d’auteurs, il parvient à faire coexister description précise et extrapolation comique voire absurde, introspection personnelle et échanges collectifs, humour corrosif et poésie urbaine… Son dessin entremêle réalisme - par ce qu’il saisit et par son sens du détail - et semi-réalisme grâce au recours à certaines exagérations (d’attitudes, d’expressions, de gestes…).

Gilles Rochier / 6 Pieds Sous Terre

Avec ses histoires courtes courant sur une poignée de pages, Faut faire le million est un magnifique condensé de l’art de Gilles Rochier. Ce dernier propose des instantanés vifs, saisissants et profonds, saynètes qui se font fréquemment écho et permettent au lecteur d’éprouver la vie de banlieusard. Il en ressort un humanisme d’autant plus intense qu’il ne se met pas en avant et ne se revendique pas comme tel.

Gilles Rochier / 6 Pieds Sous Terre