Fenrir. T.1 - Chugaku Akamatsu, Mioko Ohnishi - la chronique BD

Résumé : Au moment de choisir un nouveau chef, Temujin laisse son frère prendre les commandes d’un clan riche mais en déclin. En allant chercher de l’eau, tombant dans les eaux glacées, il est sauvé par une mystérieuse femme magique qui l’incite à unifier tous les hommes sous une même bannière. Une tâche qui semble difficile, voire impossible au jeune guerrier…

A la croisée d’Arthur et de Gengis Khan, ce manga offre une histoire qui mêle l’unification historique des tribus mongoles et l’inspiration magique par un être venue des étoiles, avec un nom qui fleurait bon non pas la steppe mais bien les contrées nordiques. Bref, alors que le début laissait envisager une lutte de tous les instants façon Game of Thrones, les dragons vont laisser place à une Dame du Lac quelque peu maléfique. Le destin de Temujin semble tracer, mais les obstacles seront nombreux, et ce dès le premier tome. Razzia, duel, noyade, torse transpercé, le héros va subir de multiples revers, et selon le dicton bien connu, il va en sortir plus fort, pourvu qu’une force surnaturelle le pousse à revivre… Cela aide bien, mais il ne faudrait pas oublier que plusieurs autres personnages secondaires féminins viennent petit à petit se greffer à ce héros, une promise (assez comique) et une guerrière (assez pragmatique) notamment, pour donner plus d’épaisseur aux tomes suivants.

Chugaku Akamatsu, Mioko Ohnishi/ Casterman

Le dessin insiste d’entrée sur la grandeur de la steppe, sur la rudesse de la vie, sur le quotidien des yourtes. Le duel qui rythme le début aurait pu annoncer de l’action à la pelle, mais il n’en a été rien, le lac s’imposant sur de grandes planches sombres et statiques. Cette essence fantastique n’était pas envisagée, et elle semble se diluer dans le dessin : les yeux de la dame, une flèche, une parade où s’engouffre quelques éclairs de Princesse Mononoke, tout change en l’espace d’une péripétie, et le souffle épique n’en est finalement que décuplé.

Chugaku Akamatsu, Mioko Ohnishi / Casterman

Avec un thème – la conquête mongole – et un angle – le fantastique – tous deux originaux, Fenrir s’élance dans le paysage épico-historique avec finesse et densité, laissant augurer une belle série.