Festival CinéBaltique du 6 au 9 février 2025 à Paris

Résumé : Organisé conjointement par les centres du film et des ambassades de Lituanie, Lettonie et Estonie, CinéBaltique met à l’honneur la créativité de la production cinématographique contemporaine des pays baltes

News : New York, Londres et Berlin ont déjà leur festival consacré aux pays baltes. Il était donc normal que Paris ait également le sien. CinéBaltique représente une occasion inédite de découvrir les œuvres cinématographiques baltes, souvent peu connues du grand public français, et propose une approche singulière du cinéma européen. Les films présentés dans ce festival permettront d’accéder aux différentes perspectives sur l’histoire, la société et la culture de cette région méconnue.

Le cinéma l’Arlequin – 76, rue de Rennes dans le sixième arrondissement parisien, proposera une sélection de dix-huit courts métrages et six longs (des inédits, une avant-première et un film classique), en présence de nombreux invités venus des pays baltes. La soirée d’ouverture se tiendra le 6 février à 20h, suivie de la projection du film Toxic, en présence de sa réalisatrice Saulé Bliuvaité, tandis que le 9 février à 19h, le film Smoke Sauna Sisterhood d’Anna Hints, précédé du court-métrage Sauna Days d’Anna Hints et Tushar Prakash clôturera le festival, en présence des cinéastes Anna Hints et Tushar Prakash et de la productrice Marianne Ostrat.

Smoke Sauna Sisterhood Copyright Ants Tammik - Alexandra Films

Vendredi et samedi à 15h30 seront projetés de nombreux courts métrages, suivis d’un long métrage à 18h, puis d’un autre à 20h30.

Vendredi 7 février :

Lioness en présence de la cinéaste Liina Triskina-Vanhatalo et de la monteuse Moonika Raidam

Drowning Dry de Laurynas Bareisa en présence de l’actrice Gelminé Glemzaité

Samedi 8 fevrier :

Quatre chemises blanches de Rolands Katkus, en présence de la directrice du NFC Lettonie Dita Rietuma et du journaliste et programmateur Léo Ortuno

The Exhalted en présence du cinéaste Juris Kursietis, de la coscénariste Līga Celma-Kursiete et de l’actrice Johanna Wokalek.