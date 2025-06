Festival d’Annecy 2025 : une cérémonie de clôture politique et animée

News : Nous sommes le samedi 14 juin 2025. La semaine s’achève. Il fait encore très chaud lorsque la Grande Salle du Palais Bonlieu se remplit une dernière fois, à l’occasion de la cérémonie de clôture de la 49e édition du Festival International du Cinéma d’Animation d’Annecy. Marcel Jean entre sur scène, remercie l’audience, avant de donner la parole à Michael Martin, le directeur de la CITIA, qui se réjouit de l’enthousiasme et de l’engagement des plus de 18 000 festivaliers. Il rappelle une ultime fois la volonté d’Annecy de devenir la capitale mondiale du cinéma d’animation, ambition qui se concrétisera en juin 2026, avec l’ouverture de la Cité Internationale du Cinéma d’Animation.

La remise des prix est ponctuée d’une rétrospective en images de cette semaine folle et de plusieurs courts-métrages d’animation inédits qui jalonnent la soirée. Mais c’est aussi l’occasion, pour les artistes récompensés, de s’exprimer haut et fort sur la situation géopolitique du Moyen-Orient. La réalisatrice iranienne et membre du jury Sepideh Farsi a notamment dû quitter précipitamment le Festival, suite aux récentes frappes israéliennes en Iran. Il y a les soutiens vigoureux, les « Free Palestine » scandés au milieu des applaudissements. Tandis que la cérémonie suit son cours, l’attention revient peu à peu exclusivement sur le cinéma sans pour autant négliger son rôle politique et humaniste.

Crédit : Arthur Champilou

Un court-métrage se distingue particulièrement, grâce à son histoire et sa technique d’animation remarquable en écran d’épingles : Les Bottes de la nuit, produit par la société Am Stram Gram et réalisé par le jeune Pierre-Luc Granjon. Il obtient le Prix André Martin pour un court-métrage Français, le Prix du public et le Cristal du court-métrage, la récompense suprême du Festival.

La compétition Contrechamp récompense ce soir-là l’extravagant Endless Cookie de Seth Scriver et Peter Scriver, qui obtient le Grand Prix ; et Gwang-jang de Kim Bo-sol, un magnifique drame sentimental dont l’action se déroule en Corée du Nord, qui se voit décerner le Prix du jury.

Copyright Remembers - MountainA

Dans la catégorie longs-métrages, la fable onirique et écologique Planètes de Momoko Seto reçoit le Prix Paul Grimault, tandis qu’Olivia et le tremblement de terre invisible d’Irene Iborra Rizo, seul long-métrage en stop motion de la compétition, obtient le Prix Fondation Gan à la diffusion, qui se caractérise par une aide à la diffusion du film récompensé. Le très coloré et pittoresque Amélie et la métaphysique des tubes, de Mailys Vallade & Liane-Cho Han, décroche un Prix du public bien mérité.

Le Prix du jury est attribué à ChaO de Yasuhiro Aoki, un film d’animation japonais narrant la romance énergique et burlesque d’un homme et d’une sirène, dans un monde où humains et sirènes se côtoient.

La sélection officielle était cette année si éclectique que, jusqu’au dernier moment, le pronostic du Cristal du long-métrage n’était pas évident. C’est finalement le futuriste et poétique Arco d’Ugo Bienvenu, également présenté en séance spéciale au dernier Festival de Cannes, qui le remporte. Ému aux larmes, Ugo Bienvenu est troublé, a du mal à parler. Après avoir remercié ses producteurs, ses collaborateurs, il fait une déclaration d’amour à son épouse, avec qui il partage sa vie depuis l’adolescence. Le destin des héros du film, Arco et Iris, fait magnifiquement écho à leur histoire et la France peut se targuer d’avoir obtenu ce soir les deux Cristaux du court et du long-métrage.

Découvrez le palmarès complet du Festival d’Annecy 2025 ICI.

La prochaine édition se tiendra du 14 au 20 juin 2026.