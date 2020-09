Festival de Locarno : les lauréats de la compétition The Films After Tomorrow

La compétition "The Films After Tomorrow" a eu lieu en août dernier, au Festival de Locarno. Rappel des lauréats.

News : Le jury international de The Films After Tomorrow, composé de Nadav Lapid, Lemohang Jeremiah Mosese et Kelly Reichardt, a récompensé Chocobar, de la cinéaste argentine Lucrecia Martel, un documentaire politique qui interroge la question de la colonisation et la culture indigène, à partir du meurtre du militant Javier Chocobar en 2000.

Pour sa part, le jury de la sélection suisse, composé de Mohsen Makhmalbaf, Alina Marazzi et Matías Piñeiro a primé Marí Alessandrini, réalisatrice de Zahorí, film suisse mais tourné en Argentine, dans la steppe de Patagonie, où se développe une amitié inattendue entre une jeune fille de treize ans originaire du Tessin et un vieil Indien Mapuche.

Les autres prix de la sélection internationale :

Le Campari Award, prix spécial du Jury a été attribué au film Selvajaria (Savagery) de Miguel Gomes, librement adapté du roman Hautes Terres de Euclides da Cunha, sur l’expédition militaire de la république brésilienne contre Canudos, à la fin du XIXème siècle.

Le Swatch Award, prix au projet le plus innovant a été attribué à De Humani Corporis Fabrica (The Fabric of the Human Body) de Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor, documentaire philosophique et politique sur les questions de bioéthique, liées aux nouvelles technologies médicales.