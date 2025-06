Festival international de cinéma, les Vendanges du 7ème Art reviennent à Pauillac du 8 au 13 juillet 2025

News : Cette dixième édition promet d’être encore un grand cru. 26 films sont proposés : avant-premières, compétition internationale et jeune public, projections en plein air gratuites, séances spéciales et rencontres multiples avec comédiens, réalisateurs et écrivains. Patrick Timsit, Patrick Bruel, Pierre Arditi, Emmanuel Courcol, David Foenkinos se prêteront à l’exercice de la master-class.

Azouz Begag, David Foenkinos, Nathalie Simon et Xavier Lardoux attendront leurs lecteurs à la médiathèque le samedi 12 juillet.

Des rencontres et signatures avec Thibault Cauvin, Jean-Pierre Lavoignat, Philippe Claudel le 9 juillet et Xavier Lardoux le 13 juillet seront proposées au Quai des plumes. De nombreux autres invités sont attendus au cinéma Éden, à l’Esplanade la Fayette et au Château Grand-Puy Ducasse.

David Foenkinos, président du jury de la compétition internationale, sera entouré de l’acteur, réalisateur, scénariste Patrick Mille, l’actrice Alice Isaaz, du compositeur Eric Serra, du réalisateur, scénariste Rodolphe Lauga et de l’actrice Catherine Jacob.

Le jury presse remettra le prix presse et le jury étudiants le prix jeune public.

La cérémonie d’ouverture, en présence des jurys et personnalités, se tiendra au cinéma l’Éden le 8 juillet à 17h et sera suivie du film Nouvelle vague de Richard Linklater à 18h, puis de Valeur sentimentale de Joachim Trier à 21h.

La clôture aura lieu le 12 juillet à 19h30, toujours au cinéma l’Éden. À 20h30 sera projeté le film de Diane Kurys Moi qui t’aimais.

La journée du 13 juillet rendra hommage à Christophe Honoré avec la projection à l’Eden de La belle personne à 11h et Plaire, aimer et courir vite à 17h.