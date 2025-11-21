Fluide Glacial, l’album anniversaire des cinquante ans – Très grand collectif - la chronique BD

Ariane Goetlib écrit la préface de cet album anniversaire, illustré par Riad Sattouf. Et c’est ensuite une ribambelle d’auteurs et de dessinateurs qui prennent le relais pour donner vie à ce Blougou à sens giratoire inversé. Citons-les tous au moins une fois : Diego Araneda, Edika, Lamare, Bernstein, Reuzé, Haudiquet, Pacal Valdés, Binet, Charles Berbérian, Maud Chalmel, Decressac, Foerster, Mazurie, Jake Raynal, Ravard, Mathilde Domecq, James, Bengrrr, Gad, L’Abbé, Maltaite , Zidrou, Julien solé, Mo/CDM, Arnaud LeGouëfflec, Fabrice Erre, Fabcaro, Lindingre, Devig, Pluttark, Lécroart, Relom, Remuzat, Duveau, Thiriet, Guerse, Lhote, Boucq, Claire Bouilhac, Pierre Place, Pierrick Starsky, Monsieur le Chien, Geoffroy Monde, Trapier, Jean Solé, Cado, Groleau, Besseron, Gervier, Bouzartd, Tronchet, Laetitia Coryn, Arthur de Pins, Isa, Camille, Lefred-Thouron, Le Roux, J.M. Erre, Libon, Virginie Augustin, Tha, Tharrats, Evemarie, Witko, Nena, Jürg, Mab, Chauzy, Jonathan Munoz, Espé, Berthail, Prieur, Malgras, Zanello, Vincent Lévêque, Tartrais, Frécon, Tim Charx, Hugot, Soulcié, Joret, B-Gnet, Blutch, Geffroy, Supiot, Obion, Pixel Vengeur, Aristide Renault, Achdé, Sichère, Maëster. L’hommage est rendu, place à l’humour avec cette BD festive !

Résumé : {Fluide Glacial, l’album anniversaire des cinquante ans} démarre par un drame, le journal {Fluide Glacial} se retrouve coincé dans un Blougou à sens giratoire inversé. Toutes les figures récurrentes du magazine se retrouvent propulsées dans les histoires d’autres personnages. S’ensuit un joyeux chaos donnant lieu à des rencontres explosives, des situations cosmiques et des gags inattendus.

Critique : La première question qui vient est « Mais qu’est-ce que le Blougou à sens giratoire inversé ? ». C’est tout simplement le phénomène qui se produit quand vous utilisez une machine à remonter le temps sans savoir vous en servir. Edika vous expliquera cela sans doute mieux que quiconque, il en est l’inventeur (ou peut-être juste le découvreur). C’est ainsi que se mélangent toutes les séries de Fluide Glacial dans des pages de gags burlesques.

L’ensemble de ces pages parues dans les magazines de la période anniversaire, voire pour certaines bien plus tôt, sont réunies ici, accompagnées de cette belle préface d’Ariane Goetlib et de quelques pages éparpillées ici et là de textes présentant certains des personnages emblématiques de Fluide Glacial. Évidemment, cet album parlera forcément aux fans de la première heure qui vont retrouver tous leurs personnages fétiches (et les autres) et pouvoir déceler dans les cases la somme de clins d’œil déposés discrètement par le groupe d’auteurs. Pour les autres, grâce à ces pages de présentation, vous ne serez pas perdus. Et même si vous ne connaissez pas tout le monde, vous pourrez profiter de cette grande fête où se décline tout l’humour de Fluide. Ce serait dommage de ne pas en profiter, car tous s’en donnent à cœur joie. Non seulement les personnages se mélangent, mais les auteurs travaillent parfois en collaboration sur certaines planches. Qui n’a pas rêvé de voir se rencontrer Pascal Brutal et Jean-Claude Tergal (et pas uniquement parce que ça rime), ou encore Sœur Marie-Thérèse des Batignolles et les Bidochon. Le plus étonnant, si vous ne connaissez pas certains des personnages mis en scène, est qu’au fil des pages, vous apprenez à les connaître et même à les reconnaître, puisqu’ils reviennent dans les gags des autres ! Et vous voilà revenant en arrière pour relire ces planches où vous aviez aperçu cet énigmatique inconnu devenu familier. Cet album constitue aussi un voyage dans le temps (oui, le Blougou à sens giratoire inversé est là pour le prouver) car malgré les décennies différentes, tout ce petit monde se croise et les séries du début se mixent adroitement avec les séries toutes récentes.

Une page de James, Fabcaro et Bengrrr / © Fluide Glacial

Au dessin, tout comme les personnages, les styles se mélangent pour former un immense hommage à cette troupe folle et complètement hétéroclite qui a fait n’importe quoi dans les pages du magazine. Au hasard, Carmen Cru, Tous ces cons qui ne sont pas des gens, les spartiates, Gai-Luron, Les Bidochon, Titine et Bouffy le Chien, Clark Gaybeul le chat, Superdupont, Phill Baroud, Blotch, Radada et tant d’autres... Des courts gags sur une demi-page jusqu’aux petites histoires de quelques planches, les formats varient, tout comme les dessins, pour le plus grand plaisir des yeux.

Fluide Glacial, l’album anniversaire des cinquante ans confirme bien qu’ils font toujours les choses à l’envers chez Fluide. Normalement, on offre un cadeau à celui qui fête ses cinquante ans, et là, l’équipe du magazine fait exactement l’inverse, en nous offrant ce magnifique cadeau !