France-Portugal : demi-finale de la Coupe du Monde de football 2006

News : Après leur superbe performance en quart de finale contre le Brésil, avec un extraordinaire Zinédine Zidane aux commandes, les Français n’ont plus qu’une étape à franchir pour tenter de rééditer leur exploit de 1998, cette fois à l’extérieur. Pour les Portugais, c’est l’occasion de prendre leur revanche sur une certaine demi-finale de l’Euro 2000, qui s’était terminée par un but en or victorieux de Zidane, sur penalty, pendant les prolongations.

Du côté de Luis Figo, le meneur lusitanien, c’est aussi la dernière occasion de ramener un trophée qui donnerait à sa superbe carrière l’a dimension qu’elle mérite, après une finale malheureuse de l’Euro 2004, perdue contre les surprenants Grecs.

Sur le papier, le match semble équilibré.

Sur le terrain, il le sera également, et les Bleus ne devront leur salut qu’à un nouveau penalty transformé par... Zidane. De cette partie disputée et tendue, on n’emporte pas le même souvenir que l’enthousiasmante prestation contre les Brésiliens. Mais on retient que parmi les joueurs portugais, évoluait déjà un certain Cristiano Ronaldo. La Coupe du Monde 2006, cela paraît déjà si loin. Quinze ans et quelques Ballons d’or plus tard, CR7 est toujours là. Et son adversaire d’un soir, meneur de jeu de français, ne savait pas qu’il en deviendrait un jour l’entraîneur au Real Madrid !