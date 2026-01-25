Frangipane – Hervé Bourhis – la chronique BD

Résumé : Une fois par an, Étienne – responsable d’une entreprise qui n’arrive pas à décrocher de son téléphone – et sa sœur Adèle, au train de vie plus bohème, se retrouvent au domicile de leur père pour partager une galette des rois, une véritable tradition au sein de leur famille. Les deux quarantenaires traînent toutefois les pieds : leur père ne décroche pas un mot, et l’atmosphère sociale est électrique, entre les grèves et le manque de certains produits (notamment les amandes nécessaires pour faire la frangipane...). Dans ce contexte, impossible de trouver une galette ! Étienne et Adèle se lancent dès lors le défi d’être le premier à trouve une frangipane. Ce qui apparaît d’abord comme un simple pari vire rapidement en une drôle d’aventure…

Critique : Auteur prolifique et inspiré, Hervé Bourhis investit avec Frangipane le genre de la comédie familiale pour mettre en évidence les conséquences au sein d’une famille de la fracture politique. Il présente pour ce faire des personnages a priori archétypaux : Étienne est l’entrepreneur qui a réussi, Adèle est une bourgeoise bohème, Cerise – la fille d’Étienne – est accrochée à son téléphone et le grand-père fait tout le temps la tronche. Ces archétypes craquent au fil des pages : on comprend que l’entreprise d’Étienne se porte mal et que lui-même était un militant de gauche lorsqu’il était étudiant, tout l’inverse d’Adèle qui a fait HEC, quand l’adolescente Cerise semble la seule à comprendre les émotions de son grand-père…

© Glénat / Hervé Bourhis

La quête rendue volontairement absurde de la frangipane se déroule dans une ville de Bordeaux en proie à un mouvement social d’ampleur. Pour arriver à ses fins, Étienne n’hésite pas à entrer par effraction dans une boulangerie, quand Adèle s’incruste à une soirée, puis vole des amandes vendues à un prix exorbitant. Les séquences qui se succèdent à un rythme soutenu témoignent des divisions politiques d’une France fracturée, où les individus ne se parlent plus, en témoigne le mutisme littéral du grand-père, fatigué de la division de ses enfants et de leur rapport à la politique.

© Glénat / Hervé Bourhis

L’album condense bien l’atmosphère politique française du moment, tiraillée entre tentations conservatrices et sentiment de révolte. La chute du récit nous a également apparue bien sentie. Le récit est porté par un dessin semi-réaliste qui emprunte à la caricature pour représenter les visages de ses personnages, et qui utilise une palette restreinte de couleurs tranchées (bleu, rouge, jaune, quelques teintes de rose). Le découpage donne à ce récit, qui se lit facilement d’une traite, son rythme soutenu. Un album à offrir à celui ou celle qui aura obtenu la fève lors de la prochaine galette !