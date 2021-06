Genius - Noah Pink, Kenneth Biller - la série d’anthologie enfin disponible sur Disney + France

Résumé : "Genius" est une série d’anthologie qui se penche sur l’histoire inédite des plus brillants pionniers du monde.

La série télévisée dramatique Genius, développée par Noah Pink et Kenneth Biller et créée sur National Geographic, met en scène les destinées de personnalités particulièrement brillantes, évoquant leurs réalisations extraordinaires, ainsi que leurs relations personnelles souvent aussi instables et passionnées que complexes.

La première saison, diffusée à la télévision américaine entre avril et juin 2017, a suivi la vie d’Albert Einstein en s’attardant d’abord sur ses jeunes années, lorsqu’il occupait le poste de commis aux brevets, luttant pour obtenir un poste d’enseignant et son doctorat, alors que la seconde partie l’expose comme scientifique respecté grâce à sa théorie de la relativité.

Produite par Ron Howard, la série a permis à l’inénarrable acteur australien Geoffrey Rush d’être salué par la critique. Grâce à son interprétation, il a décroché une nomination aux Primetime Emmy Award, ainsi que des nominations aux Golden Globe et aux Screen Actors Guild Award.

La deuxième saison, diffusée entre avril et juin 2018, a suivi la vie et l’art du peintre espagnol Pablo Picasso. Une première partie s’attarde sur sa jeunesse et ses débuts, alors que la seconde section le dépeint en tant qu’artiste célèbre, aux prises avec la montée du fascisme en Espagne. On y découvre, ou redécouvre, son parcours et ses rencontres artistiques, avec le peintre Carlos Casagemas, notamment à travers le cubisme, par exemple. Le portrait de l’artiste, interprété par Antonio Banderas, évoque également sa vie sentimentale tumultueuse, étroitement liée à son œuvre.

En avril 2018, National Geographic a renouvelé la série pour une troisième saison, censée tourner autour de Mary Shelley. C’est finalement le génie musical et la carrière incomparable d’Aretha Franklin qui sont évoqués, ainsi que son influence durable sur la musique et la culture dans le monde, notamment grâce à ses prises de position pour le respect des droits civiques. La prodige du gospel est interprétée par l’actrice et chanteuse Cynthia Erivo.

En décembre 2020, la série a été renouvelée pour une quatrième saison, qui devrait sortir sur Disney+ et suivra la vie de Martin Luther King Jr., ainsi que son impact sur le mouvement des droits civiques.