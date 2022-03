Grendel Kentucky - Jeff McComsey, Tommy Lee Edwards - la chronique BD

Résumé : Depuis deux générations, la petite ville rurale de Grendel, située dans le Kentucky, a honoré le marché faustien qui la lie au terrible monstre qui vit dans sa mine : Un sacrifice humain chaque saison en échange d’une prospérité agraire, en ce qui concerne leurs exploitations de weed.

Critique : Si on mixait Stranger Things et Sons of Anarchy, qu’est-ce que cela pourrait donner ? Le mélange est un peu réducteur, mais plutôt accrocheur pour donner envie de feuilleter ce one shot qui agit effectivement comme un coup de fusil à pompe, tant il ne laisse pas vraiment le lecteur respirer entre les coups, tant l’action façon Doom y est vraiment intense. Si on prend un monstre tapi dans une ancienne mine, qui attend son sacrifice rituel et dévore les égarés, et qu’on le fait traquer par une bande de bikeuses revenues sur les terres de sa cheffe, on a un bon résumé de ce qui attend le lecteur. Alors attention, il y a évidemment des personnages secondaires plutôt bien tracés, dont les anciens patriarches, préservés au mieux – disons-le tout de suite, le mieux étant le sang des autres – et une voie scénaristique qui rappelle Beowulf, agrémentée de manière moderne. Mais pour le reste vengeance, alcool et griffes maculées sont bel et bien au programme.

© Delcourt / Lee Edwards

Le sang est donc là, et l’ambiance underground, en marge de la société qui colle au habitudes des gangs de bikers ou des trafiquants d’herbe locaux, est mise en avant. Le prologue et une apparition rapide du monstre ne pouvaient que laisser ce comic aux prises avec le fantastique, l’horreur et la violence. On pourra trouver des traits proches de Miyazaki, en particulier Le Voyage de Chihiro, pour décrire cette apparition. On pourra penser à certaines planches de Sean Phillips en ce qui concerne les plans sur les personnages endurcis, sans toutefois renier à Tommy Lee Edwards un talent certain pour l’action, qui mêle réalisme des humains et carnage des entités.

© Delcourt / Lee Edwards

Le comic Grendel Kentucky se lit d’une traite et plaît par son format one shot rapide. Toutefois, il laisse bizarrement un goût amer, car une occasion est manquée, qui se serait appuyée sur un second tome, histoire de livrer tous les secrets, et un peu de massacre supplémentaire, au lecteur intéressé.