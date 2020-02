Haingosoa - la critique du film

Ce premier long métrage d’Edouard Joubeaud s’inspire de son expérience personnelle, de ses amitiés et sympathies en « Malagasy ». Entre approche documentaire et fiction inspirée de faits réels, le thème de cette jeune mère qui lutte pour une vie meilleure est universel.

Résumé : 1000 km pour payer la scolarité de sa fille : Haingo, jeune mère du sud de Madagascar, traverse le pays afin de tenter sa chance dans une compagnie de danse de la capitale.

Notre avis : Par quelques symboles et une trame construite comme une promesse de « road movie » à travers la Grande île, le film raconte une migration vers un monde espéré meilleur. En tant qu’ancien directeur éditorial du programme UNESCO Femmes dans l’histoire de l’Afrique qui met en lumière, le cinéaste Edouard Joubeaud a l’habitude de rendre hommage aux figures féminines à travers l’histoire du continent africain. Il plante ici le décor de son récit dans le sud de Madagascar, puis nous fait évoluer au sein d’un environnement divers et varié, des paysages naturels de l’île rouge à l’univers urbain de la capitale de Madagascar. Ce périple d’Haingo dans son propre pays ne doit pas nous tromper. Le Madagascar qu’elle connaît n’a rien à voir avec le Madagascar qu’elle découvre alors. Elle peut sentir le regard de l’autre qui la désigne comme une étrangère, qui cherche à la couvrir de honte, qui la rejette. Cette aspiration à une vie meilleure prend la forme d’une recherche des moyens de régler les frais d’inscription que cette jeune mère célibataire doit payer pour maintenir sa fille à l’école. Se tournant d’abord vers sa famille, l’héroïne du film va de désillusion en désillusion. Elle se fraye un chemin entre traditions et modernité. A marche forcée et dans la précipitation, elle doit se réaliser en tant que musicienne, danseuse, saltimbanque… La portée symbolique du premier obstacle très concret qui la poussera au départ - le refus d’un père qui veut mettre toutes ses économies dans les obsèques d’un membre de sa famille - souligne ce tiraillement entre respect du deuil et tentative d’émancipation, forme nouvelle et originale de fossé intergénérationnel.

Laterit productions

Haingo contourne, surmonte, dépasse les obstacles qui se présentent sur sa route. Elle subit le poids des traditions familiales, de la xénophobie, de l’exode rural et du choc de la grande ville… Rien ne semble lui être épargné, mais le film délivre un message d’espoir. Cette mère-courage ressemble à Sili, cette « petite vendeuse de Soleil » dont Djibril Diop Mambéty raconte la vie dans les rues de Dakar. C’est une course contre la montre, pour permettre à l’enfant de rester à l’école, malgré la situation misérable de la fratrie : les menaces qui pèsent sur l’avenir de l’enfant - sa scolarité, l’abandon du père, le carcan familial - motivent Haingo dans sa détermination à s’en sortir coûte que coûte. Palliant la rigidité de la direction de l’école, de son père, de son professeur, par une résignation qui n’a rien d’un renoncement, l’héroïne trouvera la ressource qui lui permettra de suivre sa bonne étoile et de retrouver espoir.

Laterit productions

Ce récit de voyage filmique fonctionne comme un rite d’initiation vers l’âge adulte. Le point de départ de ce cheminement est le sud de l’île, là où les sépultures et les tombeaux font partie de le vie quotidienne des Antandroy, l’une des 18 ethnies que compte l’île. La famille d’Haingo qui appartient à ce peuple, ce sont les célèbres Remanindry, des musiciens malgaches dont les connaisseurs savent qu’ils officient durant les grandes cérémonie - circoncision, décès etc.- qui incidemment perpétuent cette tendance du cinéma malgache à se faire en musique (Mahaleo, Hotely Tea Longo, …). Le réalisateur en connaît bien le patriarche. C’est sa fréquentation qui est à l’origine du film et de la rencontre avec la jeune héroïne, dont on suit le combat pour la liberté.