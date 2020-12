Half & Half . T1 et T2 – Kouji Seo - chronique BD

Résumé : Half & Half nous emmène à la rencontre de Shinichi. Ce jeune étudiant voit tomber sur lui du haut d’un immeuble une jeune fille, Yuki. Il ne la rattrape pas, mais elle l’écrase et ils meurent tous les deux. Conter toute attente, l’histoire ne consiste pas en un flashback pour découvrir ce qui les a amené là, mais bien en un récit fantastique où les deux morts se réveillent ensemble et découvrent, par le jeu d’une divinité étrange, qu’ils ont sept jours pour décider lequel des deux va vivre et lequel va... mourir ! Sept jours pendant lesquels ils ne pourront s’éloigner l’un de l’autre sous peine d’endurer d’atroces souffrances.

Shinichi et Yuki se retrouvent donc obligés de vivre ensemble pendant sept jours, alors qu’ils ne se connaissaient pas la minute d’avant.

On peut pressentir comment l’histoire va évoluer mais la fin garde tout son sel. Même si nous avons dû nous y reprendre à deux fois afin d’être sûr d’avoir tout saisi de cette conclusion forte étonnante.

Les deux personnages ont autant de qualités que de défauts, et si au départ, ils cherchent à convaincre l’autre de mourir, ils comprennent vite que la solution n’est pas forcément là. D’autant qu’ils ressentent les émotions de l’autre.

Comme tout bon récit fantastique, nous n’aurons pas d’explication sur cette divinité farceuse qui impose un choix bien difficile à deux jeunes étudiants mais les déboires, tour à tour dramatiques, drôles, émouvants, que vont traverser Shinichi et Yuki nous les rendent finalement fort attachant.

D’autant que des pans de leur vie se dévoilent au rythme des pages.

Kouji Seo / Pika

Kouji Seo nous offre une histoire originale dans un format classique. On retrouve les personnages typiques du manga, le noir et blanc et le jeu des trames. Quelques scènes torrides et érotiques où se dévoilent les corps, et une composition de pages découpée alternant sur les gros plans et les plans larges. Le petit plus graphique de ce récit est la comparaison avec la première version, que l’on trouve en conclusion des chapitres du premier tome. On se rend alors vraiment compte de l’évolution graphique de l’auteur.

Kouji Seo / Pika

Half & Half T1 et 2 est un manga complet en deux volumes parus simultanément. C’est surtout une histoire touchante comme savent en sortir souvent de leur chapeau les mangakas. Une touche de fantastique, un zeste de romance, une larme de drame, et l’on finit par être pris dans l’épreuve que doivent traverser Shinichi et Yuki.