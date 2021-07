Hammerdam . T.1 - Enrique Fernandez - la chronique BD

Résumé : De temps à autre, le village d’Hammerdam est au centre de toutes les attentions. Et pour cause, sur la place du bourg trône un rocher où revient régulièrement se ficher un marteau légendaire, dont on dit qu’il réalise les vœux... Des gens viennent alors du monde entier pour tenter d’extraire l’outil de son socle de pierre. Mais seul un élu peut y parvenir car, en définitive, c’est bien le marteau qui choisit son propriétaire. Habitante d’Hammerdam, Mélina est une fillette dont les parents ne se soucient guère, trop accaparés par son petit frère. Bien qu’elle ne soit encore qu’une enfant, c’est pourtant elle qui devient la nouvelle détentrice du puissant marteau. Guidée par ce dernier et entourée d’improbables compagnons, elle doit alors entreprendre un voyage épique, dont elle a la garantie qu’il changera sa vie à jamais…

Tout juste sorti du dernier tome de sa série Brigada, Enrique Fernandez revient avec une nouvelle histoire tirée de son répertoire de prédilection qu’est le conte fantastique. Dès le synopsis, l’inspiration est claire : l’auteur part pour nous rejouer, à sa manière, la légende arthurienne.

Seulement, point d’épée, de roi ni de chevaliers dans Hammerdam. A la place, nous avons un marteau, une petite fille et une bande de compagnons pour le moins hétérogène... La particularité du récit est d’ailleurs de commencer par nous présenter les différents personnages secondaires, dont on se doute rapidement qu’ils accompagneront la jeune Melina dans son aventure.

Ainsi en est-il de Gara, la terrible mais peu loquace guerrière, de Nuno, garçon passionné par les monstres, de Wolp, loup bleu doté d’un talent multiplicateur qu’il ne contrôle pas, ou encore de Yok, troll écrivain vivant dans un tonneau… Bien entendu, une bonne histoire requiert un bon antagoniste et c’est un mystérieux boulanger esclavagiste qui occupe le rôle ici.

Enrique Fernandez / Ankama

La série Hammerdam comptera en tout et pour tout deux tomes. Il est donc un peu dommage qu’on ne rentre réellement dans le récit qu’à partir de la seconde moitié de ce premier opus. L’auteur présente en effet ses différents protagonistes de manière un peu décousue : les pages s’enchaînent sans liens apparents ni transition.

En revanche, dès que la troupe entame son aventure, l’histoire devient captivante ! Mélina et ses compagnons enchaînent les péripéties et sont confrontés à des obstacles qui offrent une large place à l’action. Ce premier tome se conclut d’ailleurs sur un cliffhanger qui fait regretter au lecteur de ne pas avoir déjà la suite entre les mains…

Enrique Fernandez / Ankama

On retrouve dans Hammerdam tout ce qui fait le talent d’Enrique Fernandez en tant que dessinateur : des personnages au design originaux, de superbes couleurs vives et une mise en scène impeccable.

L’ensemble est toutefois un peu plus épuré que dans d’autres de ses œuvres (Les Contes de l’ère du cobra…), avec une large place accordée aux arrières-plans blancs. Il en ressort un dessin un peu plus enfantin, qui ne gâche rien, et plaira d’ailleurs sûrement à un jeune public.

Enrique Fernandez / Ankama

Enrique Fernandez pose ici les bases d’une histoire qui à tout pour plaire : une ribambelle de personnages atypiques, des légendes, de l’aventure, de l’action, et surtout du mystère ! Il faudra voir jusqu’où Hammerdam va porter le lecteur mais ce volume n’augure pour le moment que du bon.