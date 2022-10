Hanami, Toi, Moi, 19m2 et le Japon - Julia Cejas – la chronique BD

Julia Cejas, autrice Argentine ayant grandit en Espagne, revient sur ses six mois passés à Tokyo, avec humour et sensibilité.

Résumé : Julia et son compagnon Marc ont rêvé ensemble du Japon. Ils ont économisé des années pour ça et profitent d’un concours de circonstances, un licenciement et une reconversion professionnelle pour lui et l’obtention de son diplôme à elle, pour déménager à Tokyo. Ils préparent leur voyage pendant des mois, obtiennent un visa étudiant, s’inscrivent dans une école de japonais et dégotent un appartement en ville. C’est parti pour le pays du Soleil Levant, ses trains, ses toilettes high-tech, sa gastronomie célèbre dans le monde entier, ses temples, et sa culture si différente de nôtre culture ouest-européenne. Pour ces deux admirateurs de la culture japonaise, ça n’est ni plus ni moins que le voyage de leur vie.

Critique : 10 000 kilomètres séparent l’Europe du Japon… mais quel écart y a-t-il entre deux cultures ? Julia Cejas conte, à travers l’histoire personnelle d’un carnet de voyage, la vie de deux expatriés, dans un pays aussi bien source d’émerveillement quotidien que de constante incompréhension. L’album soulève ainsi la question de l’intégration. Julia Cejas – La Boîte à bulles Comment vivre des mois dans un pays dont on comprend à peine la langue et encore moins l’alphabet, malgré les cours quotidiens ? Saviez-vous que les Japonais ont de nombreuses manières de compter en fonction de la nature de l’objet concerné ? Comment faire ses courses lorsqu’on ne peut pas vraiment déchiffrer les étiquettes, en particulier pour une végétalienne et un cœliaque ? Ou encore faire fonctionner un appareil électronique (telles les fameuses toilettes), demander sa direction ou même l’heure, comme l’a expérimenté l’autrice ? Julia Cejas – La Boîte à bulles Avec son humour faussement naïf à la Guy Delisle, elle nous fait sauter d’anecdotes en tranches de vie : le métro, les toilettes high-tech si célèbres, les cours de japonais, le tri des déchets nécessitant quasiment un doctorat… Le choc des cultures, entre incompréhension linguistique et poésie du quotidien. On n’oublie pas d’aborder les péripéties journalières d’un couple, où qu’il vive. Les difficultés à trouver un travail, notamment dans un milieu artistique, à savoir tout simplement ce qu’on veut, où on en est et vers quoi on se dirige. Les soucis d’argent dans un pays où tout est si cher. La vie à deux, plus encore dans les très petites surfaces des villes japonaises.

Julia Cejas, en grande amatrice de pop culture japonaise déploie un trait simple et épuré, souvent teinté d’inspiration manga, pour nous livrer un ouvrage ultra référencé, qui plaira aux amateurs de l’archipel, autant qu’aux lecteurs en recherche d’ailleurs.

