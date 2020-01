Harald et le trésor d’Ignir T2 – La chronique BD

Les deux frères Antoine et Mathieu Brivet sont toujours aux commandes de ce nouveau tome, en étant respectivement dessinateur et scénariste.

Nous retrouvons les héros du premier tome et bien sûr leur quête dangereuse. Les motifs de chacun diffèrent mais le but reste le même : récupérer le Joyau rouge. Tout au long de son périple, Harald, accompagné de Sayaline, va rencontrer de nouveaux adversaires et aussi de nouveaux alliés. Des personnages curieux, étranges, issus du légendaire nordique dont les réactions se révèlent parfois inattendues.

Si l’histoire continue à alterner entre situations attendues et retournement étonnants, elle s’approche aussi de sa conclusion inéluctable.

Les deux auteurs ont su insuffler un souffle épique à cette histoire, tout en gardant un côté posé qui permet de la rendre accessible à tous, petits et grands. Et le graphisme joue aussi dans cette approche.

Antoine BRIVET, Matthieu BRIVET / Bamboo

Nous retrouvons le dessin simple aux traits stylisés d’Antoine Brivet, qui garde toute sa douceur malgré les événements qui se déroulent.

Le travail des couleurs s’avère tout aussi attrayant et garde également un côté doux qui rejoint le travail du dessin. Une œuvre tout en rondeur excluant le gore et la violence extrême, ce qui permet de la rendre accessible aux plus jeunes. Harald est un personnage auquel on peut s’identifier grâce à sa noblesse de caractère, sa fougue et ses hésitations entre devoir et sentiment.

Harald et le trésor d’Ignir T2 conclut ce diptyque viking à l’histoire intéressante, rude contrastant habilement avec un graphisme doux.