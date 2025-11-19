Hiver nucléaire – Cab – la chronique BD

Résumé : Flavie, livreuse de colis en motoneige, officie dans un Montréal profondément transformé par un accident nucléaire, qui a plongé la région dans un hiver nucléaire. Le froid est désormais permanent et certains habitants, irradiés, ont développé des mutations plus ou moins particulière. Flavie, elle, possède une force surhumaine lorsqu’elle s’énerve. Et son métier ne mène pas à l’apaisement, entre les clients capricieux, une sœur inconséquente et les mutants dangereux… Pourtant, il y a des moments de joie pour Flavie dans ce Montréal irradié : peut-être serait-ce lié à ce beau Marco qui, derrière les airs supérieurs d’un garçon populaire, cache une vraie tendresse et quelques faiblesses.

Critique : Faire du post-apocalyptique un récit joyeux qui mêle romance, enquête et enjeux environnementaux : c’est le défi que relève Caroline Breault, alias Cab, dans Hiver nucléaire, récit d’abord publié en ligne avant d’être édité au Québec chez Front Froid – ça ne s’invente pas – en trois volumes. La collection « Aux Confins » de Steinkis propose une version intégrale de ce charmant récit, qui met en scène une héroïne au caractère affirmé et pleine d’énergie. Météorologue de formation, Flavie connaît les variations atmosphérique aussi bien que la ville de Montéral, qu’elle sillonne en moto-neige pour livrer sa clientèle. Conséquence de l’accident nucléaire, le froid polaire conduit les habitants à privilégier le cocooning à l’expédition en extérieur. Mais ceux-ci n’ont pas abandonné leurs réflexes du « monde d’avant », exigeant une livraison rapide de produits dont ils n’ont pas toujours besoin : le plat demandé n’est pas chaud et livré en plus de 20 minutes même s’il a été transporté par une tempête – 20° ? Qu’importe, on ne paye pas la livraison, pardi ! Dans le futur, l’ubérisation n’a pas disparue. Mais cette vie ne déplaît pas à Flavie, qui aime le grand air et possède le sens de l’aventure.

© Cab / Steinkis

Hiver nucléaire mélange dans ses intrigue la romance avec la relation entre Flavie et Marco, que tout oppose a priori, et le thriller, avec l’enquête qui concerne des contrebandiers qui officient en hors-piste. La force du récit repose sur ce savant dosage entre l’humour et la critique sociale. In fine, malgré le dérèglement climatique et la mutation d’une partie des habitants, les gens n’ont pas changé. Une chose est sûre : on ne s’ennuie pas en suivant les aventures de Flavie. Mené tambour battant, le récit – porté par un dessin numérique en aplat de couleurs, avec des personnages stylisés et un peu cartoon – s’avère très plaisant jusqu’à la dernière page. Une belle découverte.