Ish et Mima – Jules Naleb – la chronique BD

Le 15 mars 2025

Un récit de « solar punk » moderne et teinté de mythe, fruit de l’imagination d’un jeune auteur talentueux.

Résumé : Lors du Premier âge, les Sariks – des humanoïdes – et les Skors – créatures magiques douées de conscience – vivaient en harmonie, jusqu’à ce que le règne de Nyw’g bouleverse cet équilibre. Le roi des Sariks, aidé par ses trois enfants, décide d’entraîner son peuple dans une guerre contre les Skors. Après de longs combats, ces derniers sont décimés. Mais la victoire a un goût amer pour Mylian et La’ab : ce dernier, chassé par son père, quitte le royaume avec ses fidèles. À l’inverse, Nyw’olin reste fidèle à son père et enfante un nouveau peuple, les Akuets. Elle lui succède finalement, alors que Mylian disparaît sans laisser de trace. Mais Nyw’olin reste rongée par la haine, et jure la perte de son frère et de sa sœur… Longtemps après ces épisodes mythiques, le couple formé par Ish et Mima vit dans la ville-usine de Dreib, où Nyw’olin inspire la terreur avec un ordre policier. Un jour où éclate un incident, ils tombent nez à nez avec un Skor, une espèce prétendument exterminée. Dès lors, ils décident de quitter Dreib à leurs risques et périls pour parcourir le monde à la recherche d’un lieu mythique, l’Usil, où ces créatures se seraient réfugiées…

Critique : Issu de l’animation, Jules Naleb propose pour son premier album un récit-monde d’un peu plus de 200 pages, où se ressent l’influence d’Hayao Miyazaki (période Nausicäa). S’il constitue bien un one-shot, Ish & Mima constitue le premier jalon d’un ensemble plus vaste baptisé Aeon World : le dessinateur mentionne clairement sa volonté d’approfondir l’univers dans les suppléments situés en fin d’ouvrage. Il faut dire que l’univers imaginé par Jules Naleb, qui s’inscrit dans une tendance « solar punk », possède un réel potentiel. © Jules Naleb / Kinaye Au centre de l’histoire figurent le couple de héros éponymes. Porté par la pureté de leur amour – représenté de manière pudique par l’auteur – et de leurs intentions, Ish et Mima traversent les dangers d’un monde qu’ils découvrent en même temps que le lecteur. Ils s’étonnent et parfois s’émerveillent de ce qu’ils voient, tant le vaste monde contraste avec la ville-usine dans laquelle ils ont vécu parqués jusqu’alors. Ils trouvent sur leur chemin divers adjuvants, à commencer par les Sariks qui vivent à l’extérieur. Le couple aura bien besoin d’aide pour faire face à la colère de Nyw’olin, qui lance ses troupes à leur trousse : en effet, nul n’est censé quitter Dreib… Au fil des pages, Jules Naleb nous entraîne avec une grande aisance dans le monde qu’il a inventé. Bien qu’il comporte beaucoup d’informations, le récit s’avère d’une grande fluidité. Le dessin y est pour beaucoup : avec son trait vif et précis dans la représentation des objets et des décors – ce qui permet d’éviter de longues explications – et sa colorisation numérique en aplats qui rend l’ensemble très lisible, le dessinateur parvient à nous emmener avec lui. On ressent dans l’efficacité du découpage, particulièrement visible dans les scènes d’action, et dans la manière de jouer sur les tonalités de couleur, toute l’influence du cinéma d’animation. © Jules Naleb / Kinaye Fruit d’une imagination débordante, Ish & Mima est un beau récit – dans tous les sens du terme – qui fait du bien à l’heure où la science-fiction (actualité oblige) fait la part belle aux dystopies. Avec cette histoire d’amour pure sans être niaise qui s’inscrit dans un récit dotés d’enjeux narratifs majeurs, Jules Naleb nous offre un moment de respiration.

232 pages – 26,90 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos

© Jules Naleb / Kinaye © Jules Naleb / Kinaye