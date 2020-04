Island. T2. De Profundis – chronique BD

Résumé : Island T2 nous plonge directement dans la suite du tome 1, alors que nos jeunes héros se sont enfuis de l’île mystérieuse en sous-marin. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine...

Alex et sa bande de copains, en compagnie du mono récupéré à la fin du tome précédent, vont tomber de Charybde en Scylla. Et l’expression n’est pas qu’au sens figuré. Tout va tellement vite dans cette histoire que nous ne prendrons pas le risque de vous dévoiler la moindre des mésaventures qui attendent cette petite troupe de héros au risque de vous déflorer le récit.

Le concept de l’île est approfondie – ce qui n’est pas le sens du titre De Profundis de ce deuxième tome - et les personnages se caractérisent de plus en plus. Notons qu’une nouvelle venue débarque dans la troupe et qu’elle va devoir y trouver sa place, si les événements lui en laissent le temps.

Tout comme le premier tome, le récit se conclut par des extraits du guide de survie de Alex. Un cahier texte et dessin rempli de bon conseils si vous devez vous retrouver seul au pôle Nord, dans la jungle ou au cœur du désert de Gobi.

La plupart de ses conseils ne fonctionnent que si vous avez quand même prévu une certaine quantité de matériel avec vous mais il est intéressant de s’instruire. Ce cahier garde une touche comique puisqu’il vous propose même un guide de survie en cas d’apocalypse zombie.

Sébastien MAO, WALTCH, Sandrine CORDURIÉ / Bamboo

Les dessins dynamiques de Waltch ajoutent encore à la caractérisation des personnages. Et surtout, ils donnent vie à cette île de l’incroyable où se côtoient tout et son contraire.

Les couleurs de Sandrine Cordurié renforcent l’ambiance des différents endroits visités, ou plutôt parcourus au pas de course, par Alex et ses compagnons d’infortune.

Island T2 est une suite dynamique, un récit trépidant d’action accompagné de conseils de survie, pour s’amuser tout en apprenant. Une aventure pêchue tout à fait adaptée à une jeune public en quête d’incroyable et d’humour...