Je est une autre - Danielle Michel-Chich - critique

Résumé : Marie, ébranlée par un traumatisme de jeunesse, tente de se construire au sein d’une cellule familiale décimée. Pour s’épanouir enfin, elle s’imagine elle-même victime d’un attentat.

Critique : Lorsque Rimbaud écrit « Je est un autre », il parle du poète, qui doit se faire « voyant », du processus créatif qui permet à l’artiste de livrer une pensée plus universelle. Le titre choisi ici nous parle donc à la fois de l’auteure elle-même, mais aussi de son héroïne, Marie, comme d’une autre version de son histoire. On y retrouve des détails similaires entre la protagoniste et Danielle Michel-Chich, dans la blessure, le handicap qui en découle et cette volonté de continuer à vivre malgré tout.

Mais ce qui surprend dans ce roman, c’est bien le ton employé. D’abord à travers des mots d’enfants, d’adolescente, contenus dans un carnet intime, puis celui détaché, d’une autre, lorsque Marie devient adulte. On comprend ce détachement, caractérisé par l’adresse du « tu », comme un dévoilement de la mise en place de l’imposture. A aucun moment, un jugement n’est émis, une explication n’est recherchée. Le récit est fluide, ne cherche pas à comprendre, il s’agit avant tout de raconter une histoire. Cette histoire est celle d’une quête d’identité, d’une volonté d’échapper à la solitude, d’avoir enfin une existence propre. En se rendant utile pour les autres, Marie s’épanouit. Mais elle doit en passer par une imposture. Pour elle, c’est une évidence, une fuite en avant dont elle ne peut s’extraire.

L’intelligence du récit émane de sa chronologie. La première partie du roman laisse la parole à Marie, faisant état de ses sensations, des bribes de son histoire, de sa construction dans une famille où ses parents ont oublié leur rôle. La deuxième partie du texte se concentre sur sa vie d’adulte, d’imposteure et des sentiments qui en découlent : la peur, mais aussi l’enthousiasme, la sérénité, la facilité avec laquelle elle attire la confiance des autres victimes. Pour être crédible, il faut non seulement faire croire à son histoire, mais aussi y croire soi-même. Faisant fi du caractère innocent, aléatoire et injuste des attentats, elle n’y voit que les similitudes avec sa propre histoire, sa propre souffrance enfin partagée et donc moins lourde à porter.

Ce roman parle d’une époque où l’existence passe par la reconnaissance. En explorant une autre facette du terrorisme, dans un roman qui résonne avec une histoire autobiographique, Danielle Michel-Chich souligne les maux de notre temps, à travers une lecture accessible à tous.