Kijū Yoshida - notes biographiques

Quelques informations sur Yoshishige Yoshida, plus connu sous le nom de Kijū Yoshida. Le réalisateur japonais est décédé le 8 décembre 2022 à l’âge de 89 ans. Crédit visuel : © Droits réservés, d’après les photos de Mariko Okada dans Le lac des femmes , 1966 et de Kijū Yoshida à Paris, 1969, Archives personnelles de Kijū Yoshida

Avec Femmes en miroir, sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2002, Kiju Yoshida faisait, à 69 ans, un retour réussi au cinéma. Ancien chef de file de la Nouvelle Vague japonaise, il n’avait plus rien tourné depuis quatorze ans et Onimaru, une adaptation nippo-médiévale des Hauts de Hurlevent. Dans les années 70, il avait réalisé plusieurs films sur la libération politique et sexuelle. Après un séjour au Mexique, il avait résidé en France de 1990 à 1995 et monté notamment Madame Butterfly à l’Opéra de Lyon. Son film culte demeure Eros + Massacre (1969), d’une beauté formelle inouïe.

Filmographie

(Longs métrages)

Bon à rien (Rokudenashi) (1960)

Le Sang séché (Chi wa kawaiteru) (1960)

La Fin d’une douce nuit (Amai yoru no hate) (1961)

La Source thermale d’Akitsu (Akitsu onsen) (1962)

18 jeunes gens à l’appel de l’orage (Arashi wo yobu jûhachinin) (1963)

Évasion du Japon (Nihon dasshutsu) (1964)

Histoire écrite par l’eau (Mizu de kakareta monogatari) (1965)

Le Lac de la femme (Onna no mizûmi) (1966)

Flamme et femme (Honô to onna) (1967)

Passion obstinée (Joen) (1967)

Amours dans la neige (Juhyô no yoromeki) (1968)

Adieu clarté d’été (Saraba natsu no hikari) (1968)

Eros + Massacre (Eros + Gyakusatsu) (1969)

Purgatoire éroïca (Rengoku eroica) (1970)

Coup d’État (Kaigen-rei) (1973)

Big-1 Monogatari : Ô Sadaharu (documentaire) (1977)

Promesse (Ningen no Yakusoku) (1986)

Onimaru (Arashigoaka) (1988)

Yoshida Kijû ga kataru Ozu Yasujirô no eiga seka (documentaire) (1993)

Femmes en miroir (Kagami no onnatachi) (2002)

Bem-Vindo a São Paulo (documentaire) (2004)