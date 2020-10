Kitsune - Stéphane Presle, Thibault Chimier - chronique BD

Résumé : Architecte mondialement renommé, Franc Olmet est aujourd’hui poursuivit en justice pour un défaut de conformité, ayant entrainé la mort de nombreux ouvriers sur un de ses chantier en Asie. Il s’échappe alors au Japon, tentant de voir plus clair sur sa vie professionnelle et privée.

Kitsune débute avec le procès médiatique de Frank. Cet architecte de génie, jusque-là considéré comme visionnaire et avant-gardiste est aujourd’hui accusé d’avoir utilisé des matériaux à faible coût ayant entraîné un gigantesque effondrement d’un bâtiment en cours de construction, et entrainant alors la mort de plusieurs dizaines d’ouvriers.

Invité pour une interview sur le plateau d’une émission, il tente de se justifier. Il explique la difficulté, voir même, l’impossibilité pour l’architecte de suivre le détail de la construction de ce genre de projet. Mais, face à une journaliste prenant un plaisir sadique à le dénigrer lui et son travail, et l’accusant d’être directement responsable de la mort de ces ouvriers, Frank quitte le plateau en rage.

Cette introduction au personnage de Frank et de sa situation nous plonge directement dans le cœur de l’histoire. Ayant recherché toute sa carrière à utiliser des matériaux innovants pour améliorer la condition de vie des habitants de ses constructions, il se retrouve confronté à la pire responsabilité, la mort d’hommes et de femmes. Catapulté bouc émissaire, englué dans un scandale médiatique, Frank ne sait plus comment s’en sortir.

Il s’échappe alors au Japon ou l’attend le jury du dernier projet en date de son agence d’architecte. Il commence là-bas un voyage initiatique qui le verra s’interroger sur sa vie, tant professionnelle que personnelle. Ce séjour à Osaka sera semé d’incompréhensions liées aux différences culturelles avec le pays du soleil levant.

Frank reste ainsi insensible à la cérémonie du thé, élément majeur de la culture japonaise, et commet de nombreux impairs et d’impolitesses, s’enfonçant d’avantage encore dans son rôle d’odieux occidental. Il est pourtant escorté dès son arrivée à l’aéroport par Noriko, son guide et aide pour la durée du séjour. Étrangement, aucun autre candidat n’est accompagné par une interprète. Ainsi, à la solitude qu’éprouve Frank durant le voyage, s’ajoute la suspicion, voir la peur de cette jeune femme qui l’accompagne partout dans cette ville, et où il ne parvient pas à se retrouver. Vêtue d’un blouson en cuir, orné d’une tête de renard, de "Kitsune" selon le folklore japonais, il la soupçonne même d’appartenir aux yakuza.

Stéphane Presle parvient avec justesse à transmettre l’injustice que ressent Frank, sa solitude et sa volonté de se défaire de ses responsabilités. Fatigué de voir tout ce que les gens attendent de lui, effrayé d’avoir été manipulé, il rêve de retrouver de la légèreté dans son travail, comme celle qui l’inspire lorsqu’il fabrique une maquette en grain de riz.

On note cependant une petite incompréhension pour le personnage de Noriko. Incarnant aux premiers abords le guide du voyage initiatique de Frank, elle devient un argument supplémentaire le poussant à continuer sa carrière à l’identique, niant ainsi la transformation de Frank durant son séjour à Osaka. Frank évolue, mais est ensuite encouragé à continuer la vie qu’il menait jusque-là.

Au dessin et à la couleur, nous rencontrons pour la première fois Thibault Chimier. Auteur de films d’animation, il donne à Kitsune une identité visuelle colorée et lisse traduisant avec brio les émotions que souhaite transmettre Stéphane Presle. Le trait est fin et anguleux, donnant un esprit graphique et moderne, tout à-propos dans cet univers asiatique et architectural. Les palettes de couleur sont tour à tour d’un bleu froid, marquant la solitude de Frank, et orange et jaune lorsqu’il se déplace dans Osaka en compagnie de Noriko. De grandes planches d’illustration, originaires de son expérience dans l’animation, alternent avec une multitude de plus petites cases, donnant un rythme dynamique, presque étourdissant, tel ce que ressent Frank lors de ce voyage.

Kitsune tient en haleine, grâce à la tension que ressent continuellement le personnage et qui nous est transmise avec beaucoup de succès. La BD se termine malheureusement trop vite, tant au niveau de l’intrigue que l’on aurait aimé voir perdurer, que pour les magnifiques illustrations et leurs couleurs, que l’on aurait adoré voir s’étaler sur encore de nombreuses pages.