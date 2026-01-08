L’Académie Clair-Obscur T.1 : Un élève encombrant - Olivier Gay, Grelin - la chronique BD

Le 8 janvier 2026
- Scénariste : Olivier Gay>
- Dessinateur : Grelin
- Genre : Fantasy
- Editeur : Drakoo
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 7 janvier 2026
Un premier tome prometteur pour la nouvelle série de Olivier Gay et Grelin.
Résumé : L’Académie Clair-Obscur est l’école de magie la plus sélect de l’Empire ! Seuls les membres de la noblesse peuvent espérer intégrer ses prestigieux rangs. Enfin ... jusqu’à l’arrivée de Daimon !
Critique : Dans un monde où la magie est en grande partie réservée à une élite, l’Académie Clair-Obscure est l’école la plus prestigieuse et la plus sélective de l’Empire dans laquelle on ne trouve que des nobles ! Des examinateurs continuent néanmoins d’évaluer les jeunes de 17 ans pour maintenir une illusion qui ne trompe plus personne. Pourtant quand Daimon, un paysan aux allures de Candide, démontre une puissance incommensurable, il
ne reste qu’une seule solution pour l’Académie, l’intégrer !
© Olivier GAY & Grelin, 2026, Drakoo
Le ton est donné, il sera humoristique ! Mais cela n’empêche pas Olivier Gay de parler de thématiques plus profondes à commencer par les inégalités sociales avec l’attachant Daimon ou de la pression sociale avec l’énigmatique Suri. Dans une école de magie où les élèves sont, pour la plupart, persuadés d’être au minimum l’équivalent du soleil, Daimon détonne ! Son franc parler, sa profonde gentillesse et sa naïveté en font un personnage attachant qui ne laisse pas la gent féminine insensible même s’il a quelques difficultés pour comprendre le concept « d’espace vital ».
© Olivier GAY & Grelin, 2026, Drakoo
Entre les cours de magie et le trait dynamique de Grelin nous n’avons pas le temps de nous ennuyer, d’autant que les jeux de dupes et l’influence des familles, sans oublier les espoirs du peuple, se font sentir jusqu’au sein de l’Académie ! Malgré une petite réserve quant à la rapidité sur la résolution de certains rebondissements, nous avons pris beaucoup de plaisir à découvrir cet univers, cette histoire mais surtout ses personnages qui n’ont pas fini
de nous livrer tout leur secret ! Une série que nous prendrons plaisir à suivre ...
80 pages – 16,90 €
