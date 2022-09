L’affaire Markovic – Jean-Yves le Naour, Manu Cassier - la chronique BD

Résumé : {L’affaire Markovic} nous entraîne dans les méandres d’un événement incroyable qui a secoué la quatrième république, impliquant un gangster notoire, l’acteur Alain Delon, le premier ministre Georges Pompidou et sa femme !

Critique : Voilà un récit étonnant. Si vous ne connaissez pas cette histoire vraie, la découvrir avec cette BD vous fera tomber des nues. On a l’impression d’être en pleine fiction. Le cahier qui conclut l’histoire nous fait réaliser que la seule entorse à la réalité qu’a apporté Jean-Yves Le Naour est la création du jeune journaliste qui mène l’enquête. Tout démarre par un sordide fait divers, en octobre 1968, avec la découvre du cadavre de Stefan Markovic dans une décharge publique des Yvelines. Cet homme était le garde du corps et le chauffeur d’Alain Delon. Des témoignages et des découvertes étranges vont jeter le discrédit sur les plus hautes instances de l’État.

La découverte des fausses pistes et autres coups montés se révèle passionnant et nous tient en haleine. Mais des mystères demeurent encore aujourd’hui, un demi-siècle après les faits... Bien sûr, on est peu surpris de ce que sont capable certains politiques pour garder le pouvoir, ou encore du panier de crabes que constitue les hautes sphères dirigeantes de la France. On est plus étonné par les erreurs grotesques commises dans l’élaboration des plans d’action. Volonté d’être découvert à un moment, ou bourde totale ?

On n’aura pas la réponse, mais on aura appris énormément de choses avec cette BD, tout en étant pris dans l’engrenage de l’enquête.

Jean-Yves le Naour, Manu Cassier – Grand Angle

Manu Cassier dessine cette histoire avec talent. Ses personnages semi-réalistes sont bien reconnaissables : Delon, Pompidou, De Gaulle… Ce qui est étonnant, c’est que le graphisme de la couverture ne correspond pas du tout au style de la BD. Pour vous donner une idée exacte du trait de Manu Cassier, il vous faudra la feuilleter ou la retourner pour consulter l’illustration du quatrième de couverture. Les couleurs de cette BD sont dans les teintes pales, beiges, ocres. Elle font passer l’ambiance lourde qui règne dans cette époque post-Mai 68, où la tension est palpable.

La composition est dense et serrée, il y a beaucoup d’informations à faire passer, la BD n’est pas pour autant bavarde. Sa mise en scène serrée, tout comme les cases, nous gardent au cœur de l’intrigue.

L’affaire Markovic nous dévoile les rouages – du moins, ceux que l’on a percés à jour – d’une affaire visant à faire tomber un homme politique à partir d’un meurtre. Un complot étonnant à découvrir absolument !