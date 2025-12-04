L’âme du dragon T.3 – Makoto Hoshino - la chronique BD

Makoto Hoshino est toujours aux commandes du scénario et du dessin de ce nouvel opus et l’on en apprend un peu plus sur les personnages alors qu’une nouvelle intrigue se met en place.

Résumé : Ce troisième tome commence avec Isaki Kushinada suivant Tsubaki, la fille de Sohi Yakumo, sombre meurtrier détenteur d’une puissante épée draconique. La jeune fille guide Isaki jusqu’à son père, car elle pense qu’il faut mettre un terme à sa folie meurtrière. Mais comment arrêter un homme surpuissant n’ayant plus aucune morale ?

Critique : Isanagi doit arrêter Sohi Yakumo avant de reprendre sa quête du dragon. Toujours accompagné de Chienami Susa, et maintenant de Tsubaki, il n’est pas au bout de ses peines. Isanagi doit comprendre ce monde qu’il découvre, ayant vécu toute son enfance sur une île isolée de tout, et en même temps, il ne doit pas se laisser distraire de sa quête. La commerçante Mahina reste aussi présente, en arrière-plan. Ce troisième tome est l’occasion de comprendre les différents personnages, en découvrant leur passé. Des liens les unissent les uns aux autres, de manière inattendue. Ces aller-retours entre présent et passé sont possibles grâce aux souvenirs des différents personnages et à la capacité d’Isanagi de voir la mémoire des gens qu’ils tuent.

Ce volume diminue la violence et augmente l’humour. On prend plaisir aux moments de pause avec leurs instants comiques, mais il y en a presque un peu trop dans ce volume. Le récit se termine sur un grand flash-back constituant un chapitre entier, où l’on retrouve le général Tatsunami Susa et Isanagi avant qu’il ne quitte l’île où il était bourreau. On cerne mieux la relation entre les deux hommes.

© Makoto Hoshino / Doki Doki

Makoto Hoshino reste dans le style manga classique qu’il avait adopté dès le premier tome. Les lignes d’action, les ombres sur les visages en tension profondes sont toujours présents. Les décors très détaillés caractéristiques du manga et les personnages stylisés sont bien là, l’intrigue déroule son fil et on suit les déambulations de Isanagi et Chienami dans ce vaste monde.

L’âme du dragon T.3 et ses personnages principaux continuent à progresser dans leur quête, rencontrant à chaque fois de nouveaux obstacles sur leur chemin.