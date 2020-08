L’avenir de France 4 et France Ô

News : La crise sanitaire et l’incertitude face à un possible reconfinement ont mené au report d’un an de l’arrêt de France 4. Ce délai s’explique par l’utilité de la chaîne en matière de diffusion de contenus éducatifs, destinés à soutenir les enfants dans leurs apprentissages à distance. L’épidémie a bouleversé le développement prometteur de la plateforme gratuite de programmes de divertissements jeunesses Okoo, lancée fin 2019 et de Lumni, son pendant éducatif. Leur mise en place répond à l’évolution des modes de consommation des spectateurs, qui se détournent peu à peu de la télévision, les plus jeunes ne faisant pas exception. France 4 est donc préservé temporairement pour faciliter cette transition, ainsi que la réorganisation de la programmation des autres chaînes qu’engendrera sa disparition.

L’arrêt de France Ô, dont la part d’audience était tombée à 0,3%, est confirmé et prend effet le 23 août 2020. Cet arrêt, qui ne donnera lieu à aucun licenciement, s’accompagne du renforcement du Pacte pour la visibilité des Outre-mer. Ce dernier, signé le 11 juillet 2018 entre les ministres de la Culture et des Outre-mer, met en valeur les territoires concernés, sur l’ensemble des chaînes de France Télévisions. Les diffusions de programmes qui proviennent de là-bas, ainsi que d’informations les concernant, sont accentuées avec succès, touchant bien plus de téléspectateurs que ne le faisait France Ô. Un portail numérique en ligne qui leur est dédié a été mis en ligne en juin dernier, et le ministère de la Culture informe également que l’arrêt de France Ô permettra le passage en qualité HD des Outre-mer.