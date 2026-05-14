L’élu – Fulvio Risuleo, Antonio Pronostico – la chronique BD

Résumé : Un jeune poète participe à une « Nuit blanche de la poésie », micro-festival où des auteurs auto-édités vendent leurs brochures. Ce soir-là, deux hommes en costume achètent ses poèmes et prennent son contact. Le poète est rapidement rappelé : ses talents de calligraphe lui valent d’obtenir un entretien, puis un poste das une grande entreprise. Son rôle ? Recopier des lettres, en les écrivant à la main avec sa belle calligraphie, sans en changer une virgule. Ce travail répétitif et sans grand sens apparent se couple à la découverte du monde de cette entreprise dirigée par un gourou. Et le poète devient bientôt « l’élu » de ce grand patron énigmatique…

Critique : C’est une histoire digne de Franz Kafka que livrent Fulvio Risuelo (scénario) et Antonio Fronostico (dessin) pour dresser un portrait satirique et inquiétant du monde de la grande entreprise. Le jeune poète au centre du récit, dont le lecteur épouse le point de vue du début à la fin de l’histoire, intègre une grande compagnie sans en connaître les codes, ni comprendre le sens de son activité. Il s’étonne du statut du « maître », ce grand patron qui ne sort jamais de son bureau, et du comportement des « griffes », ces salariés qui partagent un code commun. Mais la place est bonne : le jeune poète échange sur sa situation avec Mathilde, son ex-compagne, et tente de s’adapter à ce système… jusqu’à ce qu’il devienne « l’élu » du patron. Fable qui frise avec l’absurde, L’élu interroge avec malice et un certain sens de la métaphore le comportement en entreprise et le rôle du travail.

© Fulvio Risuleo, Antonio Pronostico / Steinkis

Le dessin d’Antonio Pronostico contribue grandement à l’atmosphère à la fois intriguant et étrange qui nous saisit à la lecture de cet album. Les planches rappellent quelque peu le futurisme italien dans son rapport à la couleur et à la modernité. Les visages des personnages sont stylisés pour faire ressortir leur silhouette davantage que leurs émotions. Les bureaux, bâtiments et costumes sont froids, et les cases s’arrêtent sur des objets – un bureau, une porte, un bâtiment – ou sur des gestes. Et c’est la couleur qui donne à ce récit son atmosphère dramatique et fait son originalité. Antonio Pronostico opte en effet pour des aplats de couleurs vives qui donnent à chaque planche l’impression de contempler un tableau. Le récit est régulièrement scandé par des pages calligraphiées qui sont comme les « brouillons » de l’histoire, avec quelques mots, expressions et croquis, comme si le scénariste avait voulu donner à voir son processus créatif, ou comme si on lisait les pensées couchées sur le papier du personnage principal. Il s’agit en réalité d’une mise en scène habile, qui interpelle le lecteur et rappelle que le personnage principal est recruté pour ses talents dans le domaine de la calligraphie.

© Fulvio Risuleo, Antonio Pronostico / Steinkis

Avec un sens certain de la mise en scène, L’élu pose une réflexion percutante sur le monde de l’entreprise. Une belle découverte.