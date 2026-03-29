L’héritière du Dragon T.1 - Asuka Ishii - la chronique Manga

Résumé : Passionnée par les Dragons, Shan-Lee passe sa vie à protéger les créatures magiques et les humains mais tout bascule lorsqu’une de ses amies est atteinte de la malédiction du Dragon... Parviendra-t-elle à la sauver et à comprendre qui est-elle vraiment ?

Critique : Nous ne devons pas juger un livre à sa couverture mais il faut avouer que dans le cas de L’héritière du Dragon, cette dernière est particulièrement réussie. Saluons le travail de Glénat qui propose une traduction fidèle de la couverture originale. Mais la suite est-elle au niveau ?

HI NO RYU NO KUNI © Asuka Ishii 2024, HAKUSENSHA Inc., Tokyo / 2026, Glénat

Le trait d’Asuka Ishii est élégant et nous immerge immédiatement dans cet univers de fantasy peuplé de créatures et de magie que la mangaka a créé. Dès les premières pages, on sent que ces créatures vont jouer un rôle important dans les légendes de ce monde, permettant à l’autrice de nous gratifier de son talent pour les représenter en commençant par un Aigle Fendevent ! Mais ce sont les Dragons qui semblent être au cœur de la légende la plus importante. La fameuse légende de Finley et du Dragon qu’il a vaincu, sauvant ainsi le monde.

Notre passion pour les Dragons est partagée par l’héroïne de ce manga, Shan-Lee, premier argument qui nous a instantanément attaché à elle. Son désir de protéger les créatures magiques en fût un autre. Elevée par son "papy", l’énigmatique et sympathique Seth, la jeune fille passe son temps à arpenter la forêt et à résoudre les petits conflits nés d’incompréhension entre les créatures et les humains. Elle joue le rôle de passerelle, étant apparemment la seule à comprendre les deux peuples. C’est d’ailleurs face à des braconniers que Shan-Lee révèlera ce qui se cache en elle. Se sentant responsable de la malédiction du Feu du Dragon dont souffre une de ses amies, Shan-Lee et Seth décideront de se rendre à la capitale pour trouver un remède. Peut-être l’est-elle un peu ... car, comme un certain Ninja Orange de Konoha, la jeune fille abrite dans son corps l’âme d’un Dragon faisant d’elle une possible descendante de Finley, même si ce dernier point reste à éclaircir.

HI NO RYU NO KUNI © Asuka Ishii 2024, HAKUSENSHA Inc., Tokyo / 2026, Glénat

À partir de ce moment-là, la mangaka déroule une histoire plaisante, distillant au passage de nombreuses informations sur le fascinant lore de son univers et semant les fils des différentes intrigues dont sera faite cette série. Ce premier tome est particulièrement réussi ! Nous avons pris beaucoup de plaisir à découvrir ces personnages et surtout le très bel univers développé par Asuka Ishii.