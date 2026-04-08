L’invisible – Monsieur Iou – la chronique BD

Résumé : Kim est un jeune homme d’origine vietnamienne qui aimerait réaliser des films documentaires. Mais faute de financement, il officie à Bruxelles comme livreur à vélo pour une plate-forme, un métier précaire et dangereux. Mal dans sa peau dans une société fracturée, notamment en raison du racisme anti-asiatique qu’il subit, Kim a des comportements autodestructeurs. Un soir, alors qu’il est victime d’un accident de vélo, il croise par hasard Gustave, un homme plus âgé interné dans un hôpital psychiatrique. Saisi par cet homme, Kim lui rend régulièrement visite, pour en faire l’objet de son documentaire. Jusqu’à ce qu’il l’aide à quitter l’hôpital… Débute alors un road trip dans la campagne belge.

Critique : Lire L’invisible, c’est prendre un bon bol d’air frais. À cheval entre le drame, la chronique social et le récit d’aventures, le récit s’apparente d’abord à un hommage à la différence et aux personnes en marge de la société. À l’heure où la société attend des individus une forme de productivité aussi bien au travail que dans leur vie quotidienne, Monsieur Iou met en scène des personnages perdus – parfois au sens propre du terme – mais créatifs, ouverts sur les autres plutôt qu’enfermés dans des schémas de pensée.

Monsieur Iou / Rue de l’échiquier

Il en ressort une lecture réjouissante, riche en scènes cocasses. Il suffit de jeter un œil à la couverture pour s’en convaincre : on y voit Gustave descendre une colline avec un vélo auxquels il a attaché deux grandes ailes conçues avec du bois, sous l’œil de la caméra de Gustave et le regard inquiet de Roseline, cette vieille dame au caractère bien trempé qui les accompagne. Après avoir sorti Gustave de l’hôpital psychiatrique, le trio part se réfugier dans la campagne belge, qu’ils sillonnent à vélo. Ils se réfugient dans un camping fermé à la basse saison, où Gustave fabrique son fameux vélo volant...

Sur le plan graphique, Monsieur Iou use d’un dessin au trait rehaussé par de jolies aquarelles aux teintes sobres. S’il n’y a pas d’envolées graphiques, le récit s’avère d’une grande lisibilité, avec des personnages incarnés et expressifs.

Monsieur Iou / Rue de l’échiquier

Lecture revigorante, L’invisible est un album à lire ou à offrir pour lutter contre la déprime ou pour se rappeler de ne jamais mépriser celles et ceux qui sont – par choix ou non – dans les marges.