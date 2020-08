L’Odyssée d’Hakim . T.3 . De la Macédoine à la France - Fabien Toulmé - chronique BD

Résumé : En traversant la Méditerranée pour fuir une Syrie en proie à la guerre civile, Hakim et son fils pensaient avoir fait le plus dur. Mais pour arriver jusqu’en France, il va devoir passer par les Balkans, à travers les attentes pour les papiers dans les camps de réfugiés et les trajets interminables en bus, jusqu’au bout de son odyssée.

Le premier tome avait été celui de la prise de décisions, des doutes et du départ forcé. Le second tome avait évoqué la paternité, et, il faut le redire, cette traversée en bateau de la Méditerranée avait tout d’une épopée tragique moderne. Ce troisième tome est donc censé apporter un dénouement heureux et une touche d’espoir. De l’espoir, il y en a, et de l’émotion, tout autant, mais Fabien Toulmé parvient à modérer le dénouement heureux de ce tome final, puisqu’Hakim est certes en France, mais dans une situation précaire. Loin de sa patrie et devant faire face aux préjugés d’une Europe encore méfiante, voire hostile à ceux que l’on dit réfugiés quand ça va, et immigrant quand on veut faire comprendre sa désapprobation injustifiée, Hakim a donc encore un long chemin à faire pour écrire son histoire, puisqu’en vérité, seul son périple pour survivre a été conté par l’auteur. Ce dernier a cependant réussi à montrer avec une empathie débordante un destin à la fois hors du commun et semblable à celui de milliers d’autres, pour des gens qui se voulaient libres que chaque obstacle a voulu enfermer.

Fabien Toulmé - Delcourt

Dans la continuité des deux tomes précédents, le dessin n’a donc aucunement changé, et c’est bien normal. Ouvrir sur la visite du dessinateur dans une classe pour parler de ses tomes précédents permet une mise en abîme plutôt avantageuse, puisque cette œuvre se veut, du début à la fin, aussi didactique que possible, tout en cachant sa modalité d’expression au lecteur, qui aura l’impression de lire des pages sans couleurs extraordinaires ou mises en scène incroyables. Les personnages, les villes, les voitures sont restitués comme pouvant être de tout pays, de partout sur la planète, et c’est ce message qui s’inscrit dans chaque bulle et chaque regard, tout au long de la trilogie. L’universalité d’Hakim est donc son apanage, dans le déroulé comme dans le dessin.

Fabien Toulmé - Delcourt

Il faut faire lire l’Odyssée d’Hakim aux petits, aux grands, aux jeunes et aux vieux. Certains pourraient crier à la propagande, mais c’est en fait une simple parcelle d’humanisme et de connaissance que livre Fabien Toulmé, comme Homère avant lui.