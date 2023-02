L’Ogre Lion T.2 : Les trois lions – Bruno Bessadi - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième raconte la suite du périple de l’ex-roi maudit Kgosi, Wilt le chevreau vendu à une secte, Othelia la souris guerrière et la renarde voleuse Hind. On découvre en particulier le passé de Kgosi et de l’esprit vengeur qui l’habite, Bakham.

Critique : On avait laissé le lion Kgosi en mauvais état avec ses camarades de route. Le voilà qui émerge en pleine possession de sa mémoire, grâce aux soins d’un Shaman. L’occasion d’un long flashback pour comprendre comment le roi est devenu un fuyard. Plus tard, c’est Bakham, l’esprit du dieu cornu, qui aura l’occasion de revenir sur son passé. Les deux esprits habitant le même corps suivent une avancée parallèle dans le récit. On découvre dès lors comment la dynastie des lions est arrivée sur le trône et qui était vraiment Bakham de son vivant. À côté de cela, une magistrale planche nous dévoile un nouveau mystère de cet univers, dont on espère que le tome trois nous donnera la clé ! Mais vous n’en saurez pas plus.

Nos héros reprennent la route, pensant arriver à bon port mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Si l’immersion dans ce monde reste un réel plaisir, la trame classique prend le pas sur l’étonnement plaisant du tome précédent, même si on abandonne une fois encore nos aventuriers en bien mauvaise posture. Peut-être que trop de mystères sont révélés en même temps ? Mais pas de panique, cette trilogie trouvant son aboutissement dans le dernier opus, nous espérons bien que la conclusion va nous éblouir.

Bruno Bessadi, Joo / Drakoo

Au dessin, Bruno Bedassi est toujours aussi talentueux, et son crayon nous emporte avec un trait réaliste, des animaux gardant leur rapport de taille, un composition soignée, avec en particulier cette première page avec cette salve de gros plans rappelant l’effet fisheye. Kgosi prend le devant de la scène avec son histoire, avant que l’on ne suive à nouveau Wilt. Joo continue son beau travail de mise en couleurs, avec des ambiances rappelant les chaleurs équatoriales, ses crépuscules tirant sur le pourpre et ses nuits bleues sombre.

Ce deuxième volume est une suite plus posée, plus classique dans son développement, dans cet univers tout aussi étonnant et intéressant. Le troisième volume devrait apporter une apogée explosive à ce récit, qui le mérite bien.