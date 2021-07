L’or du bout du monde . T1 . Laureen – Jérôme Félix, Philippe Esnos, Xavier Delaporte - la chronique BD

Résumé : Le tome 1 de L’or du bout du monde nous entraîne en 1899, au cœur de la jungle équatoriale. Un vieil homme et son guide parviennent, après des jours d’efforts, à une grotte contenant un trésor. Devant tout cet or entassé, l’avidité des deux aventuriers va violemment refaire surface.

Ce premier tome pose les enjeux des personnages. Après l’Équateur, retour en Angleterre, où la jeune Laureen mène une vie de misère alors qu’elle doit abandonner sa fille sous la pression de ses parents. Tout bascule quand on lui fait miroiter un mystérieux et conséquent héritage en Amérique du Sud. Laureen va devenir la victime d’explorateurs et de pilleurs de trésor, mais elle va se battre et s’entêter pour rejoindre l’Amérique du Sud et trouver cet or qui serait son unique chance de retrouver sa fille et de l’élever.

Laureen, même si elle n’est pas née de la dernière pluie, va avoir fort à faire face aux escrocs professionnels et menteurs aguerris qu’elle va rencontrer. Sa bonne étoile va lui permettre d’avancer, mais les risques deviennent de plus en plus grands et le périple de plus en plus dangereux.

Cette aventure, basée sur une légende bien réelle, le trésor d’Atahualpa, et sur une anecdote véridique, met en scène des héros de fictions.

Héros, c’est aller un peu vite, car autour de Laureen, aucun personnage attachant ne ressort, tous cherchent à l’exploiter, lui voler son bien, l’agresser, ou alors l’ignorent superbement, à part un capitaine de bateau qui la prend en pitié.

Elle nous touche car elle s’accroche à ce fol espoir pour retrouver sa fille. Mais la contrepartie de tout cela, c’est qu’elle ne se rend pas compte du danger qu’elle va affronter, et refuse même d’écouter les avertissements du capitaine.

On se demande bien comment elle pourra survivre à la jungle équatoriale. Et c’est le prochain tome de ce diptyque qui nous apportera la réponse.

Jérôme Félix, Philippe Esnos, Xavier Delaporte / Grand Angle

Le graphisme réaliste aux traits marqués de Xavier Delaporte sait recréer cette Europe du début du vingtième siècle. Le travail des hachures, des ombres, des décors qui s’estompent dans le lointain, redonne du volume à ces villes, ces campagnes, ces jungles.

Les personnages, réalistes, semblent parfois un peu figés, mais le cadre dynamique et les compositions variées permettent de donner souffle et rythme au récit.

Les couleurs de Sébastien Bouet restent ternes, passées, illustrant ainsi ce monde froid et dur d’une autre époque. Même si les sentiments exprimés sont bien contemporains.

L’or du bout du monde, T1 Laureen est une BD en deux tomes qui nous lance dans un récit d’aventures dont, pour changer, le protagoniste est une jeune héroïne dotée d’un objectif fort : retrouver sa fille. Mais cet amour maternel va-t-il suffire pour réaliser l’impossible ?