La dix-septième édition du festival A l’Est a lieu du 28 février au 5 mars

News : La dix-septième édition du festival A l’Est débute ce soir à Rouen et en Normandie. Elle se prolongera jusqu’au 5 mars. Cet événement continuera de mettre en lien les continents, puisque ce sont des œuvres issues d’Europe centrale et orientale, mais aussi des films d’Amérique du Sud, qui seront proposés cette année.

Le festival programmera en exclusivité à Rouen des longs métrages inédits et en avant­-premières. Certains ne seront visibles que dans le cadre de cette manifestation culturelle.

La soirée d’ouverture, ce mardi 28 février, est lancée par un ciné­-concert du film muet Erotikon de Gustav Machatý, dont l’illustration musicale est assurée par le groupe normand In fine.

La compétition A l’Est proposera six films d’Europe centrale et orientale. La compétition D’Est en Ouest présentera une sélection de six long métrages argentins, colombiens et chiliens dans le cadre d’une sélection proposée par les festivals partenaires A l’Este d’Argentine, de Colombie et du Pérou dirigés par David Duponchel.

Le public pourra également découvrir six courts-métrages normands qui mettront en lumière la diversité de la création locale et seront en lice pour une récompense attribuée par un jury.

En outre, la réalisatrice argentine Maria Silvia Esteve, qui a étudié à l’école de cinéma de Buenos Aires, sera mise à l’honneur à travers la projection de trois de ses œuvres, en sa présence. Le festival rendra aussi hommage à l’un des principaux représentants de la Vague noire yougoslave, le cinéaste Dusan Makavejev, auteur d’Innocence sans protection, Ours d’argent au Festival de Berlin, en 1968.

Enfin, les tout-petits, comme les collégiens et lycéens, ne seront pas oubliés avec une programmation jeune public qui leur sera dédiée.

Les spectateurs pourront rencontrer réalisateurs, acteurs et professionnels lors des projections qui se dérouleront à Rouen, dans les cinémas Omnia et Kinépolis, à l’Auditorium du Musée des Beaux­-Arts, ainsi qu’en Normandie.

Pour la programmation complète, cliquer sur le lien vers le site officiel.