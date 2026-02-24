La Bête du Nord - Oscar Martin, Leonel Castellani - la chronique BD

Résumé : Alors qu’il n’est pas encore roi, Conan erre jusqu’à une ville frontalière, où deux clans de criminels rivaux cherchent à s’étendre. Repéré par le chef de l’un d’eux, Conan se voit confier une mission d’importance : retrouver sa fille kidnappée...

Critique : Les fans de fantasy ont toujours aimé broder autour des héros, de la saga principale, voire s’attacher à des personnages secondaires et des époques différentes, pour que les univers ne s’arrêtent jamais. Les adeptes de Robert E. Howard n’échappent pas à la règle, et ce comic en forme de one-shot s’inspire donc clairement des écrits du maître, respectant les codes et l’ambiance qui ont façonné la figure de Conan le Barbare. Arrivé en territoire hostile (évidemment), il va devoir prouver sa valeur avant d’être entraîné dans une conspiration qui le dépasse. Les ennemis ne sont pas ceux que l’on attendait forcément, et les affrontements suggèrent presque des niveaux de difficulté qui pourraient faire penser à un jeu vidéo. Bref, un scénario linéaire avec des soubresauts, bien huilé, à l’image des pectoraux du héros.

© Delcourt / Castellani

D’un caractère ténébreux, le héros est toujours au centre de l’attention. Même s’il se cache, il ne reste jamais dans l’ombre très longtemps, et son épée parle souvent pour, voire mieux, que lui. Les scènes de combat y sont forcément mises en valeur, parfaitement fonctionnelles pour le bon déroulement du récit, autant de passages attendus qui vont ravir de lecteur friands de cette débauche d’énergie brutale, signature de Conan, notamment depuis que Schwarzenegger l’a incarné au cinéma. C’est donc bien un hommage appuyé aux livres et au film que l’on trouve dans ce comic, qui s’imprègne et s’intègre dans cet univers de dark fantasy qui a tant inspiré.

© Delcourt / Castellani

Comic redoutable d’efficacité, cette Bête du Nord saura convenir aux lecteurs connaisseurs du grand Conan le Barbare, mais pourrait paraître un peu légère pour les profanes qui voulaient un élément original de dark fantasy.