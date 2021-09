La capacité de survie – Kim Sung-hee – la chronique BD

Résumé : Yeong-jin est une quadragénaire qui enseigne comme vacataire dans un lycée privé protestant de Séoul. Pour conserver son poste, elle est obligée d’accepter toutes les demandes de son employeurs, comme faire du « bénévolat » ou se rendre à la messe dominicale alors qu’elle n’est pas croyante. Par ailleurs, l’hystérectomie qu’elle subit l’interroge sur son environnement et ses choix de vie, notamment sa relation avec son petit ami, membre d’une association d’aide aux migrants, ainsi que ses rapports avec sa famille. Face à la violence de la société sud-coréenne, Yeong-jin développe ce qu’elle nomme sa « capacité de survie ».

Premier ouvrage de l’autrice publié en France, La capacité de survie brosse le portrait d’une femme qui, à 40 ans, semble encore chercher sa place dans la société coréenne. Pourtant, lorsqu’elle regarde autour d’elle, Yeong-jin se rend compte qu’elle n’est pas la seule à être dans une situation précaire à son âge, la faute à un système social et politique sud-coréen sclérosé et conservateur. Si le récits et ses protagonistes sont fictifs, Kim Sung-hee propose une histoire très personnelle. Le personnage de Yeong-jin apparaît comme le double de l’autrice, qui a recueilli le témoignage d’enseignants avant de réaliser son ouvrage. Avec le récit de la vie quotidienne de Yeong-jin, elle décortique avec une pertinence les dysfonctionnements de la société coréenne et des rapports sociaux. On reste marqué par ces retraités contraints de faire des ménages épuisants dans des bureaux de Séoul afin de pallier à leur retraite insuffisante, ou par l’attitude scandaleuse du proviseur-adjoint omnipotent du lycée protestant où enseigne l’héroïne. Face à ces dysfonctionnement, l’autrice apporte une réponse fondée sur la résilience et l’ouverture à l’autre.

Kim Sung-hee – Éditions çà et là pour la version française

Kim Sung-hee adopte un dessin fin au trait noir parfois rehaussé de marron, et un gaufrier classique qui, s’il est efficace dans l’économie de la narration, provoque parfois des redondances. La figuration en quelques traits des décors intérieurs et extérieurs est en revanche pleinement réussie.

Ce portrait critique et sensible de la société libérale-conservatrice sud-coréenne vaut que l’on s’y arrête pour la justesse de son propos. Comment des milliers d’hommes et de femmes en situation de précarité ou d’instabilité économique trouvent-ils la force de se battre au quotidien ? La tranche de vie de Yeong-jin force finalement le lecteur à s’interroger lui-même sur l’influence que ses rapports sociaux et le système économique du pays ont sur sa propre existence.