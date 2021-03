La fille de l’exposition universelle . T3 . Paris 1878 – Jack Manini, Etienne Willem, Tanja Wenish - chronique BD

Jack Manini, toujours au scénario de ce nouveau tome, écrit un récit complet concluant la trilogie et reprenant onze ans plus tard les personnages du tome deux. Willem quant à lui, dessine avec talent cette troisième aventure de Julie Petit-Clou accompagné par Tanja Wenish qui assure avec brio les teintes et couleurs.

Résumé : La fille de l’exposition universelle T3 nous transporte pour ce troisième tome en 1878. Napoléon III a cédé sa place et la France est maintenant administrée non plus par le second Empire mais pas la troisième République. Julie Petit-Clou, âgée maintenant de 35 ans, pratique son art de la divination près de l’exposition universelle de Paris et ce sont de bien sombres présages qu’elle entraperçoit...

Nous retrouvons donc Julie pour cette troisième histoire complète. Cette série, dont la particularité est de se dérouler à chaque fois lors d’une exposition universelle parisienne, nous fait faire des bonds dans le temps entre chaque tome. C’est l’occasion de découvrir avec plaisir Paris à différentes époques, avec son lot d’évolutions et d’innovations.

Si Julie vieillit, son cœur reste toujours le même. Elle s’occupe de ses trois frères, maintenant rentrés dans la vie active, et découvrant les difficultés de la classe ouvrière en cette fin de dix-neuvième siècle. Mais en plus de l’évocation des problèmes sociaux, se met en place un thriller avec l’apparition d’un tueur en série répondant au nom de Pierre Paul Léon François ! Ce rouquin tenant visiblement d’Hannibal Lecter, s’évade et sème des têtes dans Paris. Comment Julie et sa famille vont-elles se retrouver impliquées là-dedans ? Vous le découvrirez en lisant cette histoire. Même s’il n’est pas difficile de voir venir le twist final, ainsi que sa chute quelque peu surprenante, la conclusion du récit réchauffe les cœurs et sonne comme un au revoir, une conclusion à un projet original. A moins que l’on ne retrouve Julie Petit-clou lors de l’exposition universelle de 1900, qui sait ? Jack Manini, Etienne Willem, Tanja Wenish / Grand Angle Le rythme imposé par le dessin d’Etienne Willem fonctionne très bien, mais l’ambiance, plus légère dans les tomes précédents, s’alourdit, due à la présence du tueur en série tranchant dans le vif et des revendications sociales en toile de fond. Dans le tome précédent, c’est Haussmann qui découpait Paris sans se soucier de ses habitants, ici, ce sont les fabriques de la Villette qui tuent - littéralement - les ouvriers à la tâche. Cette double observation, de la petite histoire et de la grande, donne un cocktail réussi.

Tanja Wenish développe une palette d’ocre et de rouge, mêlant ainsi les soleils couchants au rouge sang des visions des meurtres de Pierre Paul Léon François qu’a Julie. La couverture adopte d’ailleurs cette dominante rouge. La fille de l’exposition universelle T3 : 1878 conclut – peut-être - la série. Mais de ces trois beaux voyages dans le paris du dix-neuvième siècle aux côtés de Julie et sa famille nous resteront des histoires enlevées, un dessin vivant et des couleurs réussies.

64 pages – 14,90€

