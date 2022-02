La Forêt - Claire Braud - la chronique BD

Résumé : En revenant dans sa campagne natale, Claire Braud s’est lancée dans une enquête sur la chasse, mais aussi les gens qui côtoient et entretiennent la forêt, cet espace à la fois sauvage et paisible, heureux et mélancolique...

En commençant son album d’une manière crue, sur la découpe d’un cerf à l’arrière d’un pick-up, on se dit que la brutalité va être au cœur de cette enquête. Pourtant, en enchaînant avec une blague incongrue et ringarde sur la ressemblance avec Colombo, elle choisit de donner immédiatement un ton comique, d’autodérision, à son entreprise somme toute personnelle, à la manière d’un Montaigne jonglant entre réflexions philosophiques profondes et remarques sur son compte très amusantes. Ce beau livre est précis dans ses recherches, en témoignent cette infiltration dans un milieu de la chasse, cette fouille dans les archives départementales au sujet d’une rafle, les chiffres affolants de l’Office National des Forêts. L’album se veut également désordonné, comme le montre la pagaille monstre dans ses enchaînements et dans son organisation, un peu comme si Buffon, voulant se sentir comme Lamartine, avait hérité du style d’un Perec ou d’un Vian. L’ensemble tangue souvent mais se remet toujours sur le droit chemin, à savoir celui qui mène à la forêt, explorant tour à tour et sans transition l’histoire des gitans, le dépérissement des sols et la poésie d’une aube sur les arbres.

Claire Braud / Casterman

Ce pêle-mêle de sujets semble parfaitement convenir au style graphique, qui lui aussi ne s’offusque ni ne s’arrête pour aucun obstacle, aucune limite, aucune barrière, si ce n’est la fantaisie de celle qui tient le crayon, le pinceau, le tube de colle. Le patchwork est là aussi sans plan précis, puisqu’après des pages plutôt classiques, on découvre des croquis d’une journée, des photographies découpées, comme le serait un carnet de notes où viennent s’écraser les mille détails d’une vie qui fourmille et tente de se caler quelque part.

Claire Braud / Casterman

D’une enquête sans fondement, Claire Braud se permet de livrer un hommage à une nature qu’elle perçoit comme essentielle pour sa personne, et parvient à la rendre de même sensible et vivace pour chaque lecteur qui se met à suivre la dessinatrice.