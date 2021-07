La fosse aux âmes - Christophe Molmy - critique du livre

Résumé : Paris. Un soir après le travail, Fabrice a rendez-vous avec Juliette pour aller voir un film d’amour au cinéma. Fatigué, il n’a pas très envie de lui tenir compagnie et aimerait plutôt avoir le courage de lui dire qu’il ne l’aime plus. Au bout de deux ans de relation, la passion dévorante s’est bel et bien envolée. Fabrice décide alors de remettre cette discussion au lendemain. Mais il n’en aura malheureusement pas l’occasion. La séance sera particulièrement dramatique car trente minutes avant que la projection ne se termine, des tirs de kalachnikov retentissent dans la salle. C’est le début de la fin pour Fabrice : sa compagne est tuée par des terroristes.

Critique : Avec ce livre, Christophe Molmy aborde un sujet délicat. Nous avons tous été marqués par les attentats du Bataclan de novembre 2015, nous avons encore tous en tête les scènes de panique et d’horreur. Cette vérité terrifiante dépasse la fiction et peut donc être difficile à retranscrire dans un roman. Mais c’est de manière très juste et avec des mots simples, que l’auteur arrive à nous transmettre l’effroi des personnes prises au piège dans cette salle obscure, et à dépeindre une ambiance hallucinante qui glace le sang. Le lecteur ressent cette terreur, il compte les minutes qui lui paraissent durer des heures avant l’arrivée de la police. Il entend les sonneries de téléphone qui retentissent et peuvent faire repérer à tout moment ceux qui se cachent derrière les fauteuils.

Il est facile de déceler la plume du policier. Christophe Molmy était en effet le chef de la Brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire parisienne, pendant la période des attentats de 2015, et il exerce encore aujourd’hui à la Brigade de protection des mineurs. Avec ce troisième ouvrage, il fait incontestablement partie de cette nouvelle famille des flics-romanciers en vogue.

Toutefois, c’est sous un angle peu habituel que le narrateur nous raconte cette histoire, car, au moment où se produisent les faits, Fabrice, le héros, n’aime plus Juliette, la victime. Et ce détail fait toute la différence : le lecteur n’est pas confronté à un veuf éploré, mais à une confusion de sentiments et de culpabilités. La question centrale est en réalité celle de la reconstruction. A quelles branches s’accrocher après un tel événement ? Christophe Molmy plonge d’emblée le protagoniste dans une autre histoire d’amour pour qu’il reprenne sa vie en main. Pourtant, le lecteur doute et s’interroge : Fabrice peut-il sérieusement retomber amoureux si vite, après le décès d’une compagne qu’il n’aimait plus ? Est-ce une démarche malsaine et convient-il de porter un jugement ? Si l’auteur ne laisse pas transparaître son avis, ne le punit-il pas en faisant disparaître rapidement sa nouvelle amie ?

La lecture de ce récit est agréable et on se laisse porter par les aventures que traverse le héros. Même si les attentats sont le fait déclencheur, l’histoire se concentre sur les recherches menées par Fabrice pour retrouver la disparue. On le regarde remonter quelques pistes, tant bien que mal, sans l’aide de la police. Un petit bémol tout de même sur la dimension insolite des événements qui s’enchaînent à un rythme effréné dans la vie du personnage, rendant parfois l’histoire assez peu crédible.

Au final, le protagoniste semble bien seul... une âme en peine, perdue dans la fosse.