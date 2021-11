La jeune femme et la mer - Catherine Meurisse - la chronique bd

Résumé : Catherine Meurisse se rend au Japon pour une résidence artistique. Elle est rapidement fascinée par les paysages, très différents de ce qu’elle connaît, mais qui lui semblent familiers. Au fil de ses sorties, elle rencontre des personnages singuliers : un tanuki qui dit avoir joué dans l’incroyable dessin animé {Pompoko} (1994) d’Isao Takahata, un peintre qui ne peint jamais mais écrit des haïkus, une tenancière de maison de thé à l’ouïe déficiente…

Il suffit d’une poignée de pages à Catherine Meurisse pour passer de l’arrivée dans la résidence artistique à la plongée dans le Japon des mythes et des légendes, de la peinture et de la poésie, des discussions métaphoriques ou directes et crues, de la nature sauvage à celle - en apparence - domptée… Le ton est donc vite donné : bande dessinée autobiographique et fantaisie marchent main dans la main pour une déambulation dynamique et contemplative, hilarante et émouvante.

Catherine Meurisse - Isabelle Merlet / Dargaud

Catherine Meurisse possède également un sens aiguisé de la description précise qui sonne juste, volontiers complétée - voire pimentée - par des pointes d’humour décalé. Le dessin est à l’unisson : luxuriant et semi-réaliste, tout en tirant du côté de la caricature. Il est subtilement vêtu par la délicate mise en couleur d’Isabelle Merlet.

La jeune femme et la mer est une ode à la découverte et à un pays constamment surprenant dans laquelle coexistent situations pragmatiques (l’utilisation de toilettes hyper sophistiquées) et rêverie éveillée. Par cela, mais également par la narration - notamment la mise en page - comme par le dessin, on pense régulièrement au génial créateur de Philémon, le grand Fred, Catherine Meurisse paraissant s’inscrire dans son sillage.

