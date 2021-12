La petite voleuse de la tour Eiffel – Jack Manini, Hervé Richez, David Ratte - la chronique BD

Résumé : La petite voleuse de la tour Eiffel nous ramène au début du vingtième siècle, où nous suivons l’inspecteur Dormoy face à la découverte d’un noyé ressorti de la Seine par les forces de l’ordre. Suicide ? Peut-être... Mais entre une connaissance qui vient le supplier de récupérer une mallette contenant des documents secrets capitaux pour les franc-maçons et une série de vol à la tire ayant lieu sur les coups de midi en bas de la Tour Eiffel, Jules Dormoy va avoir fort à faire.

Nouvelle histoire, même époque. Nous suivons donc de nouveaux personnages et nous croisons, le temps de quelques échanges ou d’une case, les héros et autres intervenants de la première histoire. Ces deux récits ne sont donc liés que par la Tour Eiffel et ce Paris de la Belle époque, comme l’avaient annoncé les auteurs. L’enquête nous donne l’occasion de découvrir certains des petits métiers de la capitale.

Les quiproquos se suivent et les deux personnages centraux, l’inspecteur et la petite voleuse, vont se croiser et se rater. Comprendront-ils qu’ils sont fait l’un pour l’autre ? Peut-être, peut-être pas. Les drames qui les entourent et où ils se retrouvent impliqués ne vont pas aider.

Le côté policier de l’histoire domine, mais les auteurs ont su nous réserver quelques moments de surprise et de poésie. Ainsi, ce nouvel opus garde un part du merveilleux qui faisait le charme du premier, tout en restant dans le réel. Pour nous, l’équilibre est mieux trouvé dans ce tome, où les retournements de situations sont travaillés et font sens avec l’histoire. Ce qui donne beaucoup de plaisir à suivre ce récit, même si l’on peut en pressentir la fin.

Jack Manini, Hervé Richez, David Ratte / Grand Angle

Les dessins de David Ratte oscillent toujours entre un certain réalisme et une part d’humour, dû à la dégaine de certains personnages. Le dessinateur sait nous rendre cet ancien Paris bien vivant, les mansardes, les rues, les jardins, les appartements, tout respire la Belle Époque. Les tenues des personnages nous replongent dans ce passé sépia, qui nous revient en couleur grâce au travail de David et Matteo Ratte. La colorisation contribuent à créer des ambiances différentes selon l’avancée du récit.

La petite voleuse de la tour Eiffel est une deuxième partie indépendante de ce cycle autour de la tour Eiffel. Un bel hommage au Paris de la Belle Époque vu par les yeux de personnages touchants, des parisiens qui cherchent à vivre et à survivre comme ils peuvent.