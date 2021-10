La Prière aux étoiles. T1. Première partie – Serge Scotto, Eric Stoffel, Marko, Inaki Holgado, Sébastien Bouet - la chronique BD

Résumé : Le tome 1 de La Prière aux étoiles nous entraîne dans la vie de Florence. La jeune femme reçoit une demande en mariage de Dominique, son amant depuis un certain temps, riche et un brin possessif. Va-t-elle accepter un mariage d’argent sans amour ?

Cette histoire semble un peu banale au départ, mais au fur et à mesure qu’on la découvre, que les surprises s’enchaînent, on ne peut s’empêcher d’y prendre un réel plaisir, et quand on arrive au bout, on reste en suspens en attendant de tenir le second tome de cette adaptation.

On parle d’amour et on échappe pourtant, avec plaisir, à quelques lieux communs. Florence va faire ses choix, mais dans ce Paris festif, qu’on découvre à ses côtés, on se laisse rapidement entraîner. On se doute que vouloir échapper à un amant possessif va à un moment poser quelques problèmes, mais tout cela aura sans doute des impacts dans l’opus suivant.

Les personnages secondaires se révèlent très réussis. Leur verve, leurs caractères contribuent énormément à la réussite de cette histoire.

De plus, un cahier graphique illustré de photos d’époques où l’on voit Pagnol sur le tournage du film recontextualise l’histoire de ce scénario.

Serge Scotto, Eric Stoffel, Marko, Inaki Holgado / Grand Angle

Marko et Inaki Holgado offrent un bel écrin à ce récit grâce à des planches aérées, des compositions léchées et un graphisme dynamique. Les personnages en mouvement, que ce soit dans leur déplacement, ou bien dans les volants de leurs robes font que cette histoire avance sans cesse, alors qu’il y a de longs échanges, que la plume de Pagnol sait rendre truculent.

Les couleurs délicates, douces de Sébastien Bouet apportent une teinte légère et, comme les décors, ancrent la vie de Florence dans un autre temps, de ce Paris que nous n’avons pas connu.

La Prière aux étoiles T1 première partie est une belle manière de découvrir ce scénario de Pagnol, qui parvient à nous entraîner sans difficulté à la suite de son personnage principal, la jeune Florence.