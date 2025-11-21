La ruée vers l’or – Luca Blengino, David Goy, Roberto Meli, Farid Ameur – la chronique BD

Cet album de la collection « La véritable histoire du Far West » co-conçue par Glénat et Fayard s’arrête un épisode marquant de l’histoire de la Californie : la ruée vers l’or.

Résumé : En 1848, la rumeur de la présence d’or en Californie fait grand bruit. Elle est propagée par Samuel Brannan, qui a pris le soin auparavant d’acquérir tous les outils nécessaires à la recherche d’or disponibles dans la région. Il acquiert ainsi une fortune colossale en vendant à prix d’or (!) le nécessaire des apprentis prospecteurs, sans avoir à se baisser pour ramasser les précieuses pépites... San Francisco et la Californie connaissent en quelques années des bouleversements majeurs du fait de l’afflux d’une nouvelle population dans une région qui était autrefois peu densément peuplée.

Critique :Impossible de concevoir une histoire du Far-West sans évoquer le mythique épisode de la ruée vers l’or, cette fièvre qui touche les États-Unis à partir de 1848, et qui a conduit des dizaines de milliers de personnes à migrer vers la Californie, à la recherche – le plus souvent vaine – de la richesse. L’album s’inscrit ainsi dans une collection plus large, qui comprend déjà plusieurs publications consacrées à des figures célèbres (Jesse James, Calamity James) et des moments entrés dans les mémoires collectives grâce au cinéma (O.K. Corral, Fort Alamo).

© Luca Blengino, David Goy, Roberto Meli, Farid Ameur / Glénat et Fayard

Porté par un dessin réaliste et classique – dans le bon sens du terme –, La ruée vers l’or se concentre met en évidence la figure de Samuel Brannan, qui a le premier propagé la nouvelle de la présence d’or en Californie. Il n’est cependant pas le premier à avoir découvert cette présence : avant lui, le Suisse Johann Sutter, installé dans un ranch prospère dans cette région isolée, avait déjà eu vent de cette découverte, mais avait choisi de ne pas l’ébruiter, justement pour éviter un afflux de population… Nous sommes au lendemain des affrontements entre les États-Unis et le Mexique et de la fondation, par des immigrés mexicains, d’une République de Californie.

© Luca Blengino, David Goy, Roberto Meli, Farid Ameur / Glénat et Fayard

Au-delà de la mise en valeur de quelques figures entrées dans l’histoire, l’album rend compte des transformations rapides de la Californie sous l’effet de migrations en provenance d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Asie. La ville de San Francisco pousse comme un champignon : victime d’un grave incendie en décembre 1849, elle se relève pour devenir une cité industrielle et un port ouvert sur le monde. Les chercheurs d’or des débuts qui officient à la pioche et au tamis sont bientôt remplacés par des compagnies qui industrialisent le processus et défigurent le paysage, transformant à jamais la région. Les mineurs exploités par ces entreprises se sont également révoltés, réclamant des terres, ce qui a provoqué de graves conflits sociaux, violemment réprimés.

Cette histoire fascinante est racontée en 48 pages de façon pédagogique et sans lourdeur. Un cahier explicatif radigé par Farid Ameur, conseiller historique de l’album en tant qu’historien spécialiste des États-Unis au XIXe siècle, complète le récit avec carte et images tirées des archives. Un bel album pour les amateurs de bande dessinée historique et les passionnés d’histoire américaine.