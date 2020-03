La Vague Gelée – la chronique BD

Résumé : La Vague Gelée nous entraîne aux côtés de Nicolas Marlin, jeune champion de surf qui va devoir se confronter à son passé et à lui-même lors d’une compétition importante.

Nicolas Marlin est un jeune homme peu perdu. Il ne sent pas la compétition à laquelle il doit se rendre. Son passé l’a poussé à s’éloigner des siens. Tout ce micmac psychologique compliqué l’empêche d’être au top pour cette épreuve sportive qui compte pour le classement mondial. Sa petite amie et son manager tentent de le motiver mais rien n’y fait. Et quand Nicolas découvre que son grand-père est venu sur la plage à sa recherche, il refuse de lui parler.

Mais Nicolas n’est pas au bout de ses peines. Pourquoi fuit-il son grand-père alors qu’enfant, il avait une belle relation avec lui ? Parviendra-t-il à retrouver l’énergie pour affronter et dépasser la vague, celle qui fera de lui un excellent surfeur, liée avec la nature et la mer ? Autant de questions qui ne resteront pas sans réponses. Le récit, après un début empreint de réalisme, bascule dans le fantastique avec l’arrivée de bateaux militaires au large.

Tout prend place pour que l’aventure dérive vers l’inconnu et que Nicolas se rapproche de ce grand-père qu’il fuit.

Le retournement final est un peu prévisible et l’on regrette l’utilisation de ce twist devenu un cliché. Mais la relation entre Nicolas et son grand-père est vraiment touchante et nous pousse à suivre ces deux hommes qui se sont par trop éloignés avec les années.

EMG / Tanibis

Le graphisme, totalement en pixel art, se mêle à de belles compositions. Des double-pages illustrées magnifiques se marient à une certaine froideur, renforcée par l’emploi des polices liées au choix graphique. Tout le visuel, des dessins jusqu’aux polices, crée une distance. Est-ce cette distance que Nicolas crée avec le monde qui l’entoure, par peur de s’impliquer, de dévoiler sa faille ? Heureusement, cette éloignement n’est pas suffisant pour nous couper du récit et ne nous empêche pas de profiter de la lecture.

EMG / Tanibis

La Vague Gelée est une BD au dessin original, à l’histoire intéressante malgré un retournement de final un peu facile, un récit doté de personnages attachants.