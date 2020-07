Le 9e Festival International du Film Grolandais

News : C’est le communiqué de presse de l’association À Côté qui le dit : Les Grolandais ont été rassurés par "les tant attendues annonces micronniennes et les nouvelles et réjouissantes perspectives de se retrouver (certes à un mètre) dans les salles obscures de la Présipauté toulousaine".

Certes, la manifestation sera un (Mini) Festival International du Film Grolandais de Toulouse : moins de films, un peu moins de grosses fêtes, un peu moins d’invités, mais l’envie inchangée de proposer au public des œuvres en avant-première, rares ou inédits, pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté.

On sait déjà que la thématique "Monde(s) d’après ?" tiendra le haut du pavé, illustrée par les réalisations de cinéastes, fictions et documentaires, laissant la place à ceux qui ont pensé, rêvé, imaginé d’autres manières de vivre et de croire en un ailleurs ou un autrement, avec toujours un regard incisif. Mais aussi ceux qui questionnent notre présent et ses absurdes excès (et il y a de quoi faire).

Blanche Gardin sera la grande prêtresse de ces bacchanales déconfinées. Elle aura pour mission de soumettre les fidèles grolandais aux injonctions dictatoriales de ses fantaisies débridées. Elle décernera l’Amphore d’Or à l’un des films de la compétition.

Les traditionnelles sections seront de nouveau présentes : Gro Zical, Made in ici, et quelques nouvelles, le prix littéraire, des rencontres et séances de dédicaces, des apéros concerts, des spectacles, de nombreuses projections en plein air…

Le Gro village sera installé Port Viguerie du mercredi au samedi.

Le programme complet des festivités sera communiqué au mois d’août. Notre site, partenaire du Fifigrot, ne manquera pas de s’en faire le relais, avec une allégeance obséquieuse.