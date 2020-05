Le baiser du renard - Saki Aikawa - chronique BD

Résumé : Koharu ne savait pas qu’elle hériterait du pouvoir de sa grand-mère, à savoir communiquer, et surtout soigner les esprits. C’est lorsqu’elle croise la route d’un renard blessé, nommé Iori, que sa vie va être bouleversée : ce dernier considère que le baiser échangé correspond à un mariage prochain, et va désormais l’accompagner.

Une lycéenne naïve mais bientôt mariée, un yokai charmant mais déluré, des esprits de tout type et toute forme, il y a beaucoup de choses contradictoires dans ce shojo impromptu. Le monde mystique n’a pas l’aura de certains, et il y a un vrai humour qui semble être le pilier de la série, davantage que la romance. Dans ce premier tome, ce sont trois aventures qui se succèdent, qui n’ont pas (encore) de résonance forte, même si la dernière, avec un démon sympathique, a failli tout renverser, on attend le deuxième tome sans appréhension, dans une ambiance détendue. Les quelques scènes d’intimité de ce rusé renard et d’une héroïne qui ne se laisse pas faire ont une saveur particulière, car elles sont courtes et jamais pesantes.

Saki Aikawa / Soleil

Pour le dessin, pas de grands bouleversements, on remarquera un soin particulier pour les esprits animaliers. On en viendrait en regretter de voir trop Iori en forme humaine, même si les oreilles, très cosplay, sont plutôt jolies. Les petits flashbacks apportent souvent une lumière, une clarté pas seulement au scénario mais bien aux pages. Les scènes de combat sont elles plutôt très anodines, et si Koharu ressemble à bien d’autres héroïnes lycéennes, elle n’en demeure pas moins attachante, et valide un ensemble cohérent et attrayant.

Saki Aikawa / Soleil

Souple et attachant, Le baiser du renard est un petit condensé d’humour et de fantastique, sans une vraie intention sérieuse explicite. Derrière les rictus de l’esprit renard, on devine une volonté de faire une parodie des esprits, presque comparable aux textes de Jean de La Fontaine.