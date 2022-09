Le ciel pour conquête - Yudori - la chronique BD

Résumé : De noble condition, Amelie a été mariée à un riche et beau marchand nommé Hans, mais elle n’est pas heureuse. Elle regarde vers le ciel pour oublier les aléas ici-bas, de l’économie à l’arrivée d’une rivale...

Critique À quoi tient un chef d’œuvre ? S’il s’agit d’être dans l’air du temps, de sentir un sujet et de le faire tenir dans un livre, à savoir dénoncer indirectement un système archaïque de domination masculine, Le Ciel pour conquête est tombé en plein dans le mille. Ce récit nous entraîne en Hollande, un État qui part à la conquête des mers avec des marchands et des vendeurs d’épices qui arpente non pas Arrakis mais les colonies nouvelles. En ces temps d’exploration, les femmes sont bien souvent cantonnées à des tâches matrimoniales, et l’héroïne est l’une d’elle. Noble déclassée, elle subit les devoirs conjugaux, les ragots, l’impression de néant, sans que la religion n’apaise clairement ce mal être. Or, c’est dans ces petits détails que se constituent l’essence de cet album, bien plus que l’irruption d’une esclave venue d’Orient, et bien davantage que les travaux qui la conduiront à créer les plans d’une première montgolfière. L’album explore ces scènes d’un quotidien avare en bonheurs mais plein de sourdes violences conjugales. Yudori parvient à émouvoir avec le portrait de journées et l’avancées progressive des réflexions de l’héroïnes, ainsi qu’avec ces portraits de femmes – la vieille servante rompue, la jeune femme naïve naïve et l’esclave lucide.

© Delcourt / Yudori

Pour faire un chef d’œuvre en bande dessinée, il faut naturellement que le dessin soit à la hauteur. La prestance des planches de Yudori est telle qu’elle fait percevoir une sensibilité dans chaque case, qui accroche le regard. D’un côté, c’est un regard qui s’appuie ou s’accroche, révélant un doute ou une faiblesse, de l’autre c’est un corps dénudé, offert ou sacrifié, souvent annonciateur de douleurs et d’espoirs déçus. Aussi, il faudrait analyser plus de trois cents pages pour en saisir la beauté de chacune, tant elles peuvent être affichées séparément pour chacune afficher un message, une injustice, un poème.

© Delcourt / Yudori

Œuvre exceptionnelle de travail et de talent, Le Ciel pour conquête fait partie de ces albums dont on ne peut ignorer l’importance, en plus de son incroyable beauté.