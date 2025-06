Le Festival d’Annecy 2025 rend hommage aux Simpson

News : Il est un peu plus de dix heures du matin lorsque les cinéphiles quittent la douce chaleur du centre-ville d’Annecy pour pénétrer dans la Grande Salle du Palais Bonlieu, où nous apercevons, de loin, Philippe Peythieu et Véronique Augereau, respectivement les voix françaises de Homer et Marge Simpson, qui prennent comme d’habitude beaucoup de plaisir à faire des selfies avec les fans. Pour autant, ils ne s’exprimeront pas, car c’est bien le créateur de la série que le Festival célèbre.

Une fois la salle comble et les nombreux avions en papier envoyés un peu partout, Marcel Jean entre sur scène sous les applaudissements du public. Les habitués savent désormais que les séances événements qu’il présente marquent chaque édition du Festival. Après une brève introduction, toujours en français et en anglais, la lumière s’éteint et l’immense écran nous offre un florilège de courts extraits de trois séries d’animation emblématiques de Matt Groening : Les Simpson, Futurama et Désenchantée. Rires, et soudain, l’entrée de Matt Groening sous une extraordinaire pluie d’applaudissements.

Copyright FOX

Voici venu le temps des remerciements. Au Festival d’Annecy, à ses équipes, ses proches et les différents acteurs chargés de faire rayonner ses séries dans le monde entier, Matt Groening éprouve toute sa gratitude, sans oublier le public, qui le lui rend bien. Il évoque sa propre famille, dont il s’est largement inspiré pour créer la famille Simpson et nous offre un très beau cadeau : un épisode inédit de la nouvelle saison des Simpson, en VF s’il vous plait !

Pour vous mettre l’eau à la bouche, il s’agira d’un épisode centré sur Marge Simpson et son rituel particulier pour gérer ses accès de colère. Nous n’en dirons pas plus.

Après de nouvelles longues secondes d’applaudissements mérités, la dernière demi-heure de cette séance événement est consacrée à une interview de Matt Groening (coiffé d’une perruque semblable à l’étrange chevelure de Marge Simpson), accompagné de Matt Selman, l’un des scénaristes de la série et de David Silverman, animateur.

Copyright ANNECY FESTIVAL/E. Perdu

Dans ce jeu de questions-réponses très animé, les trois artistes reviennent sur la genèse et le succès des Simpson, la surveillance de l’actualité et des évolutions de la société américaine et du monde pour se renouveler en permanence et, fait plus inattendu, sur les prédictions de la série. La lecture de petits papiers dissimulés dans la perruque de Matt Groening présente diverses prédictions que Les Simpson pourrait faire dans un futur proche.

Et Matt Groening de conclure l’entretien par un conseil aux étudiants en école de cinéma d’animation, que chacun d’entre nous devrait suivre, à une époque où nous prenons de plus en plus l’habitude de tergiverser et procrastiner : « Si vous vous lancer dans un projet, quel qu’il soit, allez jusqu’au bout, même si vous n’en êtes pas satisfait, même s’il n’a pas le succès escompté. Il n’y a que comme ça que vous pourrez vraiment progresser. »