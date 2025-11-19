Le grimoire d’Elfie T.6. Le sortilège corse – Christophe Arleston, Audrey Alwett et Mini Ludvin - la chronique BD

Christophe Arleston et Audrey Alwett scénarise ce nouveau tome de la série. Mini Ludvin le dessine, avec l’aide de Cytros Treb qui assure les décors et les couleurs de ce sixième tome. La recette mêlant magie, émotion, quête familiale et découverte des régions fonctionne toujours !

Résumé : Le récit commence sur les routes de Corse, il y a dix ans. Trois amis, Orso, Battista et Lisandrina se rendent sur un spot pour la pêche aux oursins. La jeune fille dépose les deux frères qui plongent à la chasse des précieux échinodermes. Mais Battista se blesse ! En venant l’aider, Orso trouve une amphore contenant des pièces d’or anciennes. Cette découverte crée une violente dispute entre les deux frères, qui se séparent, fâchés, sous les yeux de Lisandrina venue les chercher...

Critique : Le scénario bien mené donne plus d’importance au personnage de Magda, la sœur d’Elfie, qui a perdu une jambe dans l’incendie qui a provoqué le décès de leur mère. Les douleurs fantômes se font de plus en plus fortes et la jeune fille ne supporte plus sa prothèse. Cette situation amène Elfie et Louette, leur sœur aînée, à chercher des solutions. Les personnages, confrontés à des problèmes humains, en deviennent encore plus touchants entre les moments de faiblesse et ceux où elles reprennent le dessus. Mais au-delà du drame familial, il y a cette cohorte de personnages secondaires, plus drôles les uns que les autres, qui ramènent un peu de légèreté dans les conflits qui se jouent. En effet, l’autre drame est celui qui déchire les deux frères. Aujourd’hui, ils ne se parlent plus. Contre toute attente, cela aura un impact sur la vie d’Elfie. Et en plus de tout cela, il y a la découverte de la Corse, non seulement ses paysages, ses habitants, mais aussi ses coutumes, son folklore, ses légendes qui auront un rôle dans les aventures magiques d’Elfie. Un large programme pour ce nouveau tome où l’on passe du rire à la tristesse, de la peur à l’étonnement, en totale empathie avec les personnages. On en apprend plus sur cet incendie passé, on découvre une nouvelle branche de la famille et bien sûr, une créature magique inattendue !

Le graphisme est toujours aussi bien mené. On prend plaisir à retrouver les protagonistes et à rencontrer les nouvelles têtes. Mini Ludvin nous offre une magnifique galerie de personnages haut en couleurs. Les décors de l’île de beauté sont mis en valeur sous les couleurs douces de Cytros Treb. On alterne avec plaisir entre scènes posées de dialogue et d’échange – ou de dispute – et moments d’action dynamiques. Le journal d’Elfie où elle note certains moments de l’histoire permet d’apporter une alternance et de nous redonner son point de vue, avec ces textes manuscrits et ces dessins d’enfants.

Ce sixième volume nous offre un beau périple corse et surtout beaucoup d’émotions. C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la magie dans le monde d’Elfie et sur les trois sœurs.